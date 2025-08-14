Τέζαρε τη Σαχτάρ με κέρβερο Ντραγκόφσκι ο Παναθηναϊκός!

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ρουί Βιτόρια επέλεξε τον Πάλμερ-Μπράουν για παρτενέρ του Τουμπά στην άμυνα, με τον Κώτσιρα δεξιά, τον Κυριακόπουλο αριστερά και τον Ντραγκόφσκι στα γκολπόστ. Στα χαφ διατηρήθηκε το δίδυμο Μαξίμοβιτς-Τσιριβέγια, με τον Tσέριν μπροστά τους σε ρόλο 10αριού, τους Πελίστρι-Τετέ στις πτέρυγες και τον Σφιντέρσκι στη γραμμή κρούσης.

Ο Αρντά Τουράν επέλεξε τον Ρίζνικ για την εστία, οι Τομπίας και Πέδρο Ενρίκε ήταν στα άκρα της άμυνας, ενώ, οι Ματβιένκο και Μπόνταρ στα στόπερ. Μάρλον και Οτσερέτκο βρέθηκαν στη μεσαία γραμμή, ο Άλισον Σαντάνα κινήθηκε δεξιά στην τριπλέτα πίσω από τον φορ, ο Μπονταρένκο δημιουργικός χαφ, ο Νεβέρτον αριστερά και στην επίθεση ήταν ο Ελίας.

To ματς

Τα πρώτα λεπτά κύλησαν σε πολύ χαμηλό τέμπο και χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, με τη Σαχτάρ να έχει πρωτοβουλία κινήσεων, αλλά τον Παναθηναϊκό να… περιμένει και να μην απειλείται, πέρα από μία επικίνδυνη σέντρα του Άλισον στο 8ο λεπτό, η οποία έφυγε άουτ. Οι «πράσινοι», από την πλευρά τους, περίμεναν λάθη των Ουκρανών έτσι ώστε να απειλήσουν με άμεσο παιχνίδι.

Το πρώτο μισό του ημιχρόνου κύλησε χωρίς κάτι ιδιαίτερο, με τη Σαχτάρ να έχει μόνο μία υποψία απειλής με σουτ του Μπονταρένκο που πήγε στα σώματα και ένα του Πέδρο Ενρίκε στη συνέχεια της φάσης, το οποίο έφυγε άουτ στο 19ο λεπτό.

Η πρώτη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 33ο λεπτό. Ο Ντραγκόφσκι με εξαιρετικό βολέ βρήκε τον Πελίστρι στον χώρο, αυτός έδωσε στον Κυριακόπουλο, και ο Έλληνας μπακ σέντραρε για το κεφάλι του αμαρκάριστου Μαξίμοβιτς, o οποίος όμως δεν είχε καλή ισορροπία, με την μπάλα να φεύγει άουτ. Περίπου ένα λεπτό μετά, ο Τετέ έκλεψε σε επικίνδυνο σημείο, όμως έκανε κακή πάσα στον Σφιντέρσκι, ο οποίος εκτέλεσε από μακριά, με την μπάλα να φτάνει στην αγκαλιά του Ρίζνικ.

Στο 38ο λεπτό, οι Ουκρανοί κυκλοφόρησαν ταχύτατα την μπάλα, με τον Νεβέρτον να τη στέλνει στα δίχτυα αλλά να υποδεικνύεται σε θέση οφσάιντ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Κώτσιρας πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Μάρλον πριν αυτός σουτάρει από θέση τετ-α-τετ, με μία εντυπωσιακή παρέμβαση στη φάση. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς κάτι άλλο αξιοσημείωτο.

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με καλή στιγμή, όταν ο Κυριακόπουλος βρήκε με σέντρα τον Σφιντέρσκι, που δεν έβαλε καλά το κεφάλι του, με αποτέλεσμα η μπάλα να φύγει άουτ. Στο 51ο λεπτό, ήρθε η καλύτερη στιγμή των φιλοξενούμενων, όταν έπαιξαν ωραίο άμεσο ποδόσφαιρο, ο Μαξίμοβιτς βρήκε τον Τσέριν και αυτός εκτέλεσε ένα διαγώνιο σουτ με το αριστερό, το οποίο έφυγε λίγο άουτ.

Οι Ουκρανοί βρήκαν μία δική τους καλή στιγμή, μετά από συνεργασία των δύο ακραίων μπακ. Συγκεκριμένα, ο Τομπίας σέντραρε, ο Πέδρο Ενρίκε πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα έφυγε άουτ. Λίγο αργότερα, ακολούθησαν αλλεπάλληλες ευκαιρίες, με τον Ντραγκόφσκι να κάνει μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Νεβέρτον, και τον Ρίζνικ να απαντά διώχνοντας την προσπάθεια του Πελίστρι στην άλλη πλευρά. Σαν να μην έφταναν αυτά, ο Τετέ εκτέλεσε δύο φορές από την περιοχή στο 62ο λεπτό, όμως σε αμφότερες παρενέβη ο Πέδρο Ενρίκε.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε τις καλές στιγμές στο 65’. Ο ταχύτατος Πελίστρι ταλαιπώρησε την άμυνα της Σαχτάρ και βρήκε τον Σφιντέρσκι, ο οποίος πάτησε περιοχή αλλά δεν κατάφερε να εκτελέσει καλά, με την μπάλα να φεύγει άουτ (μάλλον υπήρχε κόρνερ). Οι Ουκρανοί απάντησαν με τρομερό μακρινό σουτ του Οτσερέτκο, που έξυσε το αριστερό δοκάρι του Ντραγκόφσκι στο 68ο λεπτό. Ο ρυθμός έπεσε για τα επόμενα λεπτά, με τις δύο ομάδες να μένουν μακριά από τις σημαντικές φάσεις.

Στο 82ο λεπτό, τα δεδομένα του αγώνα άλλαξαν, με τον Ζαρουρί να παίρνει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Οτσερέτκο, που αποβλήθηκε, αφήνοντας με αριθμητικό μειονέκτημα τη Σαχτάρ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Πελίστρι πάτησε περιοχή από τα δεξιά, όμως έκανε κακό τελείωμα και η μπάλα έφυγε άουτ.

Κι εκεί που φαινόταν η πλάστιγγα να γέρνει υπέρ του Παναθηναϊκού μετά το αριθμητικό πλεονέκτημα, η Σαχτάρ έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Με τον Τομπίας να σεντράρει για τον Νεβέρτον, ο οποίος έκανε κεφαλιά εξ επαφής προ κενής εστίας, αλλά έστειλε την μπάλα στο κάθετο δοκάρι στο 89ο λεπτό. Στη συνέχεια της φάσης, ο Ελίας εκτέλεσε λίγο έξω από την εστία του Ντραγκόφσκι με καλές προϋποθέσεις. Μετά από ένα σουτ του Τσιριβέγια που πήγε στην αγκαλιά του Ρίζνικ στο 92’, η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

sport-fm.gr

Στο έξτρα μισάωρο, οι δύο ομάδες έμοιαζαν αρκετά κουρασμένες και επιφυλακτικές, με το πρώτο ημίχρονο να κυλά χωρίς ιδιαίτερες φάσεις για καμία από τις δύο πλευρές, πέρα από ένα σουτ του Γεντβάι στην αγκαλιά του Ρίζνικ στο 103’.

Η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε και στο δεύτερο μισό της παράτασης, με τον Παναθηναϊκό να κυκλοφορεί την μπάλα χωρίς ρίσκα αλλά να μη βρίσκει τρόπο να διασπάσει την ουκρανική άμυνα. Με αξιοσημείωτο μόνο ένα σουτ του Μαξίμοβιτς πάνω στον Ματβιένκο στο 120’, το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Oι συνθέσεις των ομάδων:

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Τουράν): Ρίζνικ, Ενρίκε, Τομπίας, Mπόνταρ, Ματβιένκο – Μάρλον (101’ Ναζαρίνα), Μπονταρένκο, Οτσερέτκο - Νεβέρτον, Σαντάνα (109’ Σβεντ) - Ελίας.

Στον πάγκο οι: Φεσιούν, Τβαρντόβσκι, Μάρλον Σάντος, Αζάροβ, Γκραμ, Χλουστσένκο, Τσουκάνοφ, Κονόπλια, Φαρίνα.

Παναθηναϊκός (Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (101’ Γεντβάι), Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος (113’ Γερεμέγεφ) - Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν (90’ Σιώπης) - Τετέ (76’ Ζαρουρί), Πελίστρι (101’ Μαντσίνι), Σφιντέρσκι (76’ Ιωαννίδης).

Στον πάγκο οι: Λαφόντ, Κότσαρης, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπρέγκου

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία)

Βοηθοί: Γιαν Ζάιντελ, Ράφαελ Βόλτιν

4ος Βοηθός: Τίμο Γκέραχ

VAR/AVAR: Κρίστιαν Ντίνγκερτ, Γιόχαν Πφέιφερ