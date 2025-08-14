Τι έκανε η Μπρόντμπι! Ανέτρεψε το 3-0 του πρώτου ματς και πέρασε με 4-3 παίζοντας με δέκα!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Μυθική πρόκριση για την Μπρόντμπι στα playoffs του Conference League απέναντι στη Βίκινγκουρ.
Απίθανα πράγματα από την Μπρόντμπι. Έχοντας χάσει με 3-0 από τη Βίκινγκουρ στην Ισλανδία το έργο της στη ρεβάνς της Δανίας ήταν ήδη πολύ δύσκολο κι έγινε… αδύνατο όταν στο 18’ αποβλήθηκε ο Μπίσοφ.
Κι όμως, παίζοντας με δέκα παίκτες για πάνω από 75 λεπτά και έχοντας να ανέβει ένα βουνό, η Μπρόντμπι τα κατάφερε και έφτασε στην πρόκριση νικώντας με 4-0!
Ο Βάλις στο 45+2’ και στο 52’ σάλπισε την αντεπίθεση, ενώ ο Κρίστενσεν με γκολ στο 57’ και το 71’ έκαναν την ιστορική αυτή ανατροπή.
sport-fm.gr