Κυριαρχία Ανόρθωσης και προβάδισμα μέσω VAR!

Η Ανόρθωση ήταν απόλυτα κυρίαρχη στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ και αφότου έχασε σπουδαίες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ, το έπραξε από την άσπρη βούλα.

Σε μια φάση όπου ο Κις έκλεψε την μπάλα (22΄) οι κυανόλευκοι ζήτησαν πέναλτι για ανατροπή του παίκτη τους από τον Ντέγκενεκ όμως ο Θεουλή είχε διαφορετική άποψη.

Εντέλει, ο ρεφ κλήθηκε από τον VAR Τεχράνυ στο on-field review και μετά την εξέταση της φάσης σφύριξε πέναλτι για τους γηπεδούχους, με τον Κίκο να αναλαμβάνει την εκτέλεση νικώντας τον Μπέλετς για το 1-0 (26΄).