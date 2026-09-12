Η παρουσία της ΕΑΚ στο 2ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Δημοσιογράφων και οι αθλητικογράφοι που αγωνίστηκαν

Η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου ενημερώνει για την παρουσία της ποδοσφαιρικής της ομάδας στο 2ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Δημοσιογράφων.

Αναλυτικά...

Ολοκληρώθηκε η πρώτη παρουσία της ποδοσφαιρικής ομάδας της ΕΑΚ σε τουρνουά, και μάλιστα στο εξωτερικό, μετά την σύσταση της ομάδας τον τελευταίο χρόνο.

Η ομάδα μας λαμβάνοντας μέρος στο 2ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Δημοσιογράφων, που διοργανώθηκε από την ομοσπονδία των Λιθουανών αθλητικογράφων, ανταγωνίστηκε και τέσταρε δυνάμεις με ομάδες που εδώ και χρόνια είναι στελεχωμένες και δουλεμένες.

Κρατάμε από το ταξίδι την πρώτη νίκη, τους πρώτους βαθμούς και την θετική προσπάθεια όλων των μελών της αποστολής, σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τη δική μας οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι προπονητής-παίκτης και αρχηγός αποστολής ήταν ο β. γενικός γραμματέας της ΕΑΚ, Μιχάλης Αριστείδου. Την ομάδα συνόδευσε επίσης η Αγάθη Κλωνάρη, μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΚ, ενώ στην αποστολή ήταν και ο β. ταμίας της ΕΑΚ, Στέλιος Στέλιου.

Την ποδοσφαιρική ομάδα της ΕΑΚ που αγωνίστηκε στη Λιθουανία αποτέλεσαν οι:

Μιχάλης Αριστείδου (Super Sport FM 104, Balla)

Σταύρος Γιάγκου (ANT1)

Ανδρέας Κακουλλής (Cytavision)

Νικόλας Κωνσταντίνου (Shootandgoal)

Πάνος Κώστα (Γραφείο Τύπου Απόλλωνα)

Παντελής Παντελή (ΣΠΟΡ FM 95, 24sports)

Γιώργος Παττίχης (Freelance)

Ανδρέας Σταύρου (ΔΙΑΣ)

Στέλιος Στέλιου (ΓΗΠΕΔΟ Πολίτης)

Μάμας Φιλίππου (ANT1).