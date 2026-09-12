ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η παρουσία της ΕΑΚ στο 2ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Δημοσιογράφων και οι αθλητικογράφοι που αγωνίστηκαν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η ΕΑΚ κρατά την πρώτη νίκη, τους πρώτους βαθμούς και την θετική προσπάθεια όλων των μελών της αποστολής

Η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου ενημερώνει για την παρουσία της ποδοσφαιρικής της ομάδας στο 2ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Δημοσιογράφων.

Αναλυτικά...

Ολοκληρώθηκε η πρώτη παρουσία της ποδοσφαιρικής ομάδας της ΕΑΚ σε τουρνουά, και μάλιστα στο εξωτερικό, μετά την σύσταση της ομάδας τον τελευταίο χρόνο. 🌍

👉 Η ομάδα μας λαμβάνοντας μέρος στο 2ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Δημοσιογράφων, που διοργανώθηκε από την ομοσπονδία των Λιθουανών αθλητικογράφων, ανταγωνίστηκε και τέσταρε δυνάμεις με ομάδες που εδώ και χρόνια είναι στελεχωμένες και δουλεμένες.

 ⚽️✈️ Κρατάμε από το ταξίδι την πρώτη νίκη, τους πρώτους βαθμούς και την θετική προσπάθεια όλων των μελών της αποστολής, σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τη δική μας οργάνωση.

👏🇨🇾🫵Υπενθυμίζεται ότι προπονητής-παίκτης και αρχηγός αποστολής ήταν ο β. γενικός γραμματέας της ΕΑΚ, Μιχάλης Αριστείδου. Την ομάδα συνόδευσε επίσης η Αγάθη Κλωνάρη, μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΚ, ενώ στην αποστολή ήταν και ο β. ταμίας της ΕΑΚ, Στέλιος Στέλιου.

⚽️ Την ποδοσφαιρική ομάδα της ΕΑΚ που αγωνίστηκε στη Λιθουανία αποτέλεσαν οι:

Μιχάλης Αριστείδου (Super Sport FM 104, Balla)

Σταύρος Γιάγκου (ANT1)

Ανδρέας Κακουλλής (Cytavision)

Νικόλας Κωνσταντίνου (Shootandgoal)

Πάνος Κώστα (Γραφείο Τύπου Απόλλωνα)

Παντελής Παντελή (ΣΠΟΡ FM 95, 24sports)

Γιώργος Παττίχης (Freelance)

Ανδρέας Σταύρου (ΔΙΑΣ)

Στέλιος Στέλιου (ΓΗΠΕΔΟ Πολίτης)

Μάμας Φιλίππου (ANT1).

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το NBA παίρνει αποφάσεις: Η επέκταση στην Ευρώπη και το σκάνδαλο των Κλίπερς

NBA

|

Category image

Κόντης: «Κάθε μέρα λέω στους παίκτες να κάνουν ένα βήμα παραπάνω και το κάνουν - Είναι δικό τους αυτό, 100%»

Super League

|

Category image

Το τεράστιο χρηματικό έπαθλο που κέρδισε ο Τεντόγλου με τη νίκη στο Ultimate Championship

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Κόβατς για Καρέτσα: «Ευτυχώς δεν βρέθηκε κάτι ανησυχητικό» - Πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Μπεργκ: «Αν βελτιωθούμε λίγο στο τελευταίο τρίτο...» - Τι είπε για την αποβολή του

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Καλώς την Ανόρθωση, η... προσγείωση του ΑΠΟΕΛ και ο συμβιβασμός στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τρέλα στον ΟΦΗ: Ετοιμάζουν υποδοχή οι οπαδοί του μετά το διπλό στο Καραϊσκάκη!

Super League

|

Category image

Λοσάδα: «Πληρώνομαι για να βρίσκω λύσεις»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αλγκουαθίλ: «Καμία δικαιολογία, είμαι το ίδιο πληγωμένος με τον κόσμο»

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Ομόνοια - Απόλλων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς Μπεργκ στα επόμενα δύο η Ομόνοια - Ο Αθανασίου του έδειξε κόκκινη μετά το σφύριγμα της λήξης!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άσφαιρη ξανά στο «σπιτικό» της η Ομόνοια και ο Απόλλωνας δεν... χαλάστηκε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μία ακόμη κορυφή για τον Μίλτο: Κατέκτησε το Ultimate Championship ο Τεντόγλου!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ούτε τώρα σκόραρε η Τότεναμ και νέα γκέλα!

Premier League

|

Category image

Όρθια στη Ρώμη παρά το 2-0 της Λάτσιο η Μίλαν

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Διαβαστε ακομη