Η Μύκονος ανακοίνωσε την απόκτηση του Φίλιππου Τίγκα

Στην ενίσχυση της περιφερειακής της γραμμής προχώρησε η Μύκονος, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Φίλιππου Τίγκα. Ο 23χρονος Κύπριος γκαρντ προέρχεται από μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν με τον Κεραυνό Στροβόλου, ενώ αποτέλεσε βασικό μέλος της Εθνικής Κύπρου στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο Τίγκας, που αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ την περίοδο 2018-2020, πραγματοποιεί το επόμενο βήμα της καριέρας του, ενισχύοντας τους νεοφώτιστους στη GBL ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026/27.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Φίλιππο Τίγκα για τη σεζόν 2026/27.

Ο Φίλιππος Τίγκας γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2002 στη Λεμεσό, έχει ύψος 1,84 μ. και αγωνίζεται ως γκαρντ. Τα προηγούμενα πέντε χρόνια φόρεσε τη φανέλα του Κεραυνού Στροβόλου, όπου καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους Κύπριους παίκτες της λίγκας και βασικό στέλεχος της Εθνικής Κύπρου, πραγματοποιώντας πλέον το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας του στην Ελλάδα με τη Μύκονο Betsson.

Ο 23χρονος γκαρντ προέρχεται από μία παραγωγική χρονιά με τον Κεραυνό, σημειώνοντας 10,3 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ σε 17 συμμετοχές, με 22,8 λεπτά μέσο όρο ανά αγώνα στο πρωτάθλημα Κύπρου. Επίσης, σημείωσε 10 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε τέσσερις συμμετοχές στο FIBA Europe Cup, ενώ ήταν μέλος της Εθνικής Κύπρου στην ιστορική πρώτη συμμετοχή της στο EuroBasket 2025, έχοντας 10,4 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ σε πέντε αγώνες στον όμιλο που διεξήχθη στη Λεμεσό.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μυκόνου Betsson αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ την περίοδο 2018–2020 και έκανε το ντεμπούτο του στο κυπριακό πρωτάθλημα τη σεζόν 2020/21 με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ακολούθησε το πέρασμά του από τον Κεραυνό Στροβόλου (2021–2026) και πλέον θα ενισχύσει την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, ο οποίος υπολογίζει σε έναν παίκτη με προοπτική, ποιότητα και σημαντικές παραστάσεις τόσο σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις όσο και με την Εθνική Κύπρου.

«Στη Μύκονο θα έχω τη δυνατότητα να εξελιχθώ»

Μιλώντας στο mykonosbc.gr, ο Φίλιππος Τίγκας ανέφερε για τη συμφωνία του με τη Μύκονο Betsson: «Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα και να δοκιμάσω τις δυνατότητές μου στο υψηλότερο επίπεδο. Ήταν κάτι που γνώριζαν όλοι και στον Κεραυνό, οπότε αυτός ήταν ο βασικός λόγος για αυτή τη νέα πρόκληση. Το ελληνικό πρωτάθλημα συγκαταλέγεται στα κορυφαία της Ευρώπης, πιθανότατα είναι το δεύτερο καλύτερο μετά το ισπανικό, οπότε το step up είναι μεγάλο. Παρ’ όλα αυτά, αισθάνομαι έτοιμος να το κάνω, θέλω να το ζήσω και πιστεύω ότι στη Μύκονο, με τη βοήθεια του κόουτς Ζιάγκου και των συμπαικτών μου, θα έχω τη δυνατότητα να εξελιχθώ. Ανυπομονώ! Ένας ακόμη λόγος που με οδήγησε στην επιλογή της Μυκόνου είναι η παρουσία του Βαγγέλη Μάντζαρη. Θεωρώ ότι θα έχω την ευκαιρία να δουλέψω και να μάθω πολλά πράγματα από έναν από τους κορυφαίους Έλληνες γκαρντ, κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου».

Ο 23χρονος γκαρντ λογίζεται ως το μέλλον του κυπριακού μπάσκετ, ωστόσο ο ίδιος προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους: «Δεν το σκέφτομαι έτσι. Πιστεύω απλά ότι ξεκινάω από κάπου και θέλω να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται. Προσπαθώ να μένω ταπεινός και προσγειωμένος, να δουλεύω καθημερινά, και από εκεί και πέρα όπου φτάσω, θα φανεί. Ο Θεός θα μου δείξει τον δρόμο. Με σκληρή δουλειά, υπομονή και πίστη προχωράω».

Για το γεγονός ότι η Μύκονος Betsson ανέβασε ψηλά τον πήχη στην πρώτη της συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, ανέφερε: «Αυτό μπορεί μόνο θετικά να λειτουργήσει για την ομάδα, καθώς σε κρατά σε εγρήγορση και σου βάζει συνεχώς στόχους. Η δουλειά που έγινε συνολικά και η εικόνα που παρουσίασε φέτος η Μύκονος αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς λόγους που με έκαναν να συνεχίσω σε αυτό το πρότζεκτ. Ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο και θα καταφέρουμε ακόμη περισσότερα».

Μιλώντας για τις σχέσεις ζωής που έχτισε στον Κεραυνό Στροβόλου, είπε: «Σίγουρα υπάρχει ένας πολύ δυνατός δεσμός μεταξύ μας. Ήμασταν πέντε χρόνια μαζί και θέλω αρχικά να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους προπονητές μου, τους συμπαίκτες μου και τους προέδρους, που με εμπιστεύτηκαν και με αγκάλιασαν από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα. Είναι κάτι που δεν αλλάζει. Θα παραμείνει έτσι όπου κι αν βρίσκομαι. Οπότε πιστεύω ότι είμαστε και οι δύο ενθουσιασμένοι για αυτό που έρχεται τώρα».

Κατέληξε, δε, λέγοντας: «Ανυπομονώ να έρθω στη Μύκονο, να γνωρίσω τους συμπαίκτες και τους προπονητές μου, τη διοίκηση και το νησί. Αυτό είναι το πρώτο. Από εκεί και πέρα, ανυπομονώ να κάνουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα φέτος, να έρθουν μεγαλύτερες επιτυχίες για την ομάδα και να πετύχουμε ακόμη περισσότερους στόχους. Και σίγουρα να δοκιμαστώ κι εγώ στο υψηλότερο επίπεδο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλο το προπονητικό τιμ, τον κόουτς Ζιάγκο, τον Σωτήρη Μανωλόπουλο, με τον οποίο μάλιστα αναμετρηθήκαμε πολλές φορές ως αντίπαλοι στην Κύπρο και συνολικά τη διοίκηση που έκανε εφικτή αυτή τη μεταγραφή. Εύχομαι να έρθουν μόνο επιτυχίες»!