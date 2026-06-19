ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πώς τα fake news για τον θάνατο του πατέρα του Μέσι μετατράπηκαν σε εθνικό σκάνδαλο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πώς τα fake news για τον θάνατο του πατέρα του Μέσι μετατράπηκαν σε εθνικό σκάνδαλο

Ένα κύμα παραπληροφόρησης εξελίχθηκε σε εθνικό ζήτημα στην Αργεντινή, με τα fake news για τον θάνατο του πατέρα του Λιονέλ Μέσι να προκαλούν σύγχυση, αντιδράσεις και έντονη ανησυχία.

Ο Λιονέλ Μέσι είχε ένα ονειρεμένο ντεμπούτο στο Μουντιάλ του 2026. Με τα τρία γκολ του στη νίκη με 3-0 επί της Αλγερίας, έφτασε τα 16 τέρματα και ισοφάρισε τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ.

Λίγες ημέρες μετά το ντεμπούτο του «Pulga» στην Αργεντινή ξέσπασε σκάνδαλο σχετικά με την κατάσταση υγείας του πατέρα του Λιονέλ Μέσι. Όπως έγινε γνωστό, ο πατέρας του επιθετικού της «Αλμπισελέστε» αντιμετωπίζει ένα ζήτημα υγείας και αυτή την περίοδο βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της οικογένειας, η κατάστασή του εξελίσσεται ευνοϊκά, μέσα φυσικά στα δεδομένα του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Ο ίδιος ο Λιονέλ είχε τονίσει ότι περνάει μία πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή του, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τη δύσκολη κατάσταση του πατέρα του. Αυτές οι πληροφορίες πλέον επιβεβαιώθηκαν από την επίσημη ενημέρωση της οικογένειας.

Αλλά πριν μιλήσει δημόσια η οικογένεια, η κατάσταση είχε πάρει μια δυσάρεστη τροπή στην εκπομπή El Show del Verano του Luzu TV στην πατρίδα του Μέσι, όταν η παρουσιάστρια Φλορένσια Πένια είπε στο κοινό: «Δεν θέλω να σας πω άσχημα νέα, αλλά ο πατέρας του Μέσι μόλις πέθανε».

Αμέσως μετά τα... fake news, μια στιγμή αμηχανίας κατέλαβε το πλατό. Η Φλορένσια Πένια φαίνεται να μαθαίνει την είδηση σε πραγματικό χρόνο και απευθύνεται σε ανθρώπους που βρίσκονται εκτός πλάνου. «Μα πρόκειται για αιφνίδιο θάνατο ή τι ακριβώς συνέβη;», αναρωτιέται. «Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί», της απαντά μία από τις συνεργάτιδές της. «Μου το έστειλαν αυτό, ελπίζω να είναι φάρσα», προσθέτει η Φλορένσια Πένια.

Το καυστικό μήνυμα του προέδρου της Αργεντινής

Οι πληροφορίες ήταν πράγματι ψευδείς. Αλλά η ζημιά είχε γίνει. Πολύ γρήγορα, η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι, της οποίας τα δάκρυα μετά το πρώτο του γκολ εναντίον της Αλγερίας πρόδωσαν τις προσωπικές του δυσκολίες, αναγκάστηκε να μιλήσει για να διαψεύσει τις φήμες.

«Η οικογένεια Μέσι επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι ο Χόρχε περνάει μια δύσκολη περίοδο από άποψη υγείας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, αναρρώνει και η κατάστασή του βελτιώνεται δεδομένης της κλινικής του εικόνας», δήλωσε σε δελτίο τύπου η οικογένεια του σταρ της Αλμπισελέστε.

Στην Αργεντινή, όπου ο Λιονέλ Μέσι είναι ένα πραγματικό είδωλο, αυτή η ψευδής είδηση ​​προκάλεσε οργή, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης. Το βράδυ της Πέμπτης, ο Χαβιέ Μιλέι, πρόεδρος της Αργεντινής, δημοσίευσε ένα καυστικό μήνυμα στον λογαριασμό του στο Twitter. «Ακριβώς όταν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα από τα μέσα ενημέρωσης, ορισμένα στοιχεία μας υπενθυμίζουν ότι είναι πάντα δυνατό να βυθιστείς ακόμη χαμηλότερα», έγραψε.

Απολύσεις και παραιτήσεις

Το Luzu TV δεν έχασε χρόνο και έλαβε δραστικά μέτρα. Η διοίκηση τερμάτισε τα συμβόλαια όλων όσων εμπλέκονταν στη διάδοση ψευδών πληροφοριών.

Η Φλορένσια Πένια, από την πλευρά της, αποφάσισε να παραιτηθεί. «Θέλω να διευκρινίσω ότι αυτές οι ψευδείς πληροφορίες μου δόθηκαν ζωντανά στον αέρα, αφού «επαληθεύτηκαν» από την ομάδα παραγωγής της εκπομπής, και ότι τις εμπιστεύτηκα. Παρ' όλα αυτά, αναγνωρίζω το μερίδιο ευθύνης μου σε αυτό το λάθος και γι' αυτό αποφάσισα να αποσυρθώ και να τερματίσω τη συμμετοχή μου στο Luzu», έγραψε η παρουσιάστρια στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου έχει 6,3 εκατομμύρια ακόλουθους. «Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια Μέσι για αυτή την τρομερή περίοδο που πρέπει να περνούν, φαντάζομαι. Ντρέπομαι πραγματικά που προκάλεσα αυτό το πόνο».

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι «La Nacion Mas», η μητέρα του Λιονέλ Μέσι είχε μια συζήτηση με τη Φλορένσια Πένια, την οποία «θαυμάζει» και για την οποία «τρέφει πολύ σεβασμό». Φέρεται να δέχτηκε τη συγγνώμη της, πιστεύοντας ότι δεν είχε ενεργήσει με κακή πρόθεση. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να εκτονωθούν κάπως οι εντάσεις πριν από τον δεύτερο αγώνα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 , εναντίον της Ιορδανίας το Σάββατο το βράδυ (28/6, 05:00).

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εύκολα οι ΗΠΑ στους «32»

World Cup 2026

|

Category image

Δύο… πρώην του ΠΑΟΚ και ο Ζόρζε Ζεσούς υποψήφιοι για τον πάγκο της Πορτογαλίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση: Κάνει τα πάντα για να... κλείσει εισιτήριο στον Κάρελ Γκέρετς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τεστάρει δυνάμεις με Άγιαξ: Το πρόγραμμα των φιλικών του Παναθηναϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Τέλειωσε οριστικά το θέμα του Σεργίου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Μπρουκς επιβεβαίωσε πως... ετοιμάζει βαλίτσες για Βιλερμπάν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πλησιάζει στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Γκριμάλντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για τον Μουντιαλικό Ουρουγουανό Ματίας Βίνια»!

Ελλάδα

|

Category image

Διάλεξε κυπριακό αντίπαλο για την πρόβα τζενεράλε ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πλήγμα για τις ΗΠΑ: Νοκ άουτ ο Πούλισικ για το ματς με την Αυστραλία

World Cup 2026

|

Category image

Στον αστερισμό του Κούτσακου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κέρδισε... χαμένο ματς η απίθανη Σαμπαλένκα και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Βερολίνου

Τένις

|

Category image

Εξέλιξη με τον Μηνά Αντωνίου στην Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Σκωτία-Μαρόκο: Κρίσιμο ραντεβού με φόντο την πρόκριση στα νοκ άουτ

World Cup 2026

|

Category image

Βραζιλία-Αϊτή: Η «σελεσάο» υπό πίεση, ψάχνει αντίδραση και νίκη

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη