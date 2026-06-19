Πώς τα fake news για τον θάνατο του πατέρα του Μέσι μετατράπηκαν σε εθνικό σκάνδαλο

Ο Λιονέλ Μέσι είχε ένα ονειρεμένο ντεμπούτο στο Μουντιάλ του 2026. Με τα τρία γκολ του στη νίκη με 3-0 επί της Αλγερίας, έφτασε τα 16 τέρματα και ισοφάρισε τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ.

Λίγες ημέρες μετά το ντεμπούτο του «Pulga» στην Αργεντινή ξέσπασε σκάνδαλο σχετικά με την κατάσταση υγείας του πατέρα του Λιονέλ Μέσι. Όπως έγινε γνωστό, ο πατέρας του επιθετικού της «Αλμπισελέστε» αντιμετωπίζει ένα ζήτημα υγείας και αυτή την περίοδο βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της οικογένειας, η κατάστασή του εξελίσσεται ευνοϊκά, μέσα φυσικά στα δεδομένα του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Ο ίδιος ο Λιονέλ είχε τονίσει ότι περνάει μία πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή του, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τη δύσκολη κατάσταση του πατέρα του. Αυτές οι πληροφορίες πλέον επιβεβαιώθηκαν από την επίσημη ενημέρωση της οικογένειας.

Αλλά πριν μιλήσει δημόσια η οικογένεια, η κατάσταση είχε πάρει μια δυσάρεστη τροπή στην εκπομπή El Show del Verano του Luzu TV στην πατρίδα του Μέσι, όταν η παρουσιάστρια Φλορένσια Πένια είπε στο κοινό: «Δεν θέλω να σας πω άσχημα νέα, αλλά ο πατέρας του Μέσι μόλις πέθανε».

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Αμέσως μετά τα... fake news, μια στιγμή αμηχανίας κατέλαβε το πλατό. Η Φλορένσια Πένια φαίνεται να μαθαίνει την είδηση σε πραγματικό χρόνο και απευθύνεται σε ανθρώπους που βρίσκονται εκτός πλάνου. «Μα πρόκειται για αιφνίδιο θάνατο ή τι ακριβώς συνέβη;», αναρωτιέται. «Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί», της απαντά μία από τις συνεργάτιδές της. «Μου το έστειλαν αυτό, ελπίζω να είναι φάρσα», προσθέτει η Φλορένσια Πένια.

Το καυστικό μήνυμα του προέδρου της Αργεντινής

Οι πληροφορίες ήταν πράγματι ψευδείς. Αλλά η ζημιά είχε γίνει. Πολύ γρήγορα, η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι, της οποίας τα δάκρυα μετά το πρώτο του γκολ εναντίον της Αλγερίας πρόδωσαν τις προσωπικές του δυσκολίες, αναγκάστηκε να μιλήσει για να διαψεύσει τις φήμες.

«Η οικογένεια Μέσι επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι ο Χόρχε περνάει μια δύσκολη περίοδο από άποψη υγείας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, αναρρώνει και η κατάστασή του βελτιώνεται δεδομένης της κλινικής του εικόνας», δήλωσε σε δελτίο τύπου η οικογένεια του σταρ της Αλμπισελέστε.

Στην Αργεντινή, όπου ο Λιονέλ Μέσι είναι ένα πραγματικό είδωλο, αυτή η ψευδής είδηση ​​προκάλεσε οργή, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης. Το βράδυ της Πέμπτης, ο Χαβιέ Μιλέι, πρόεδρος της Αργεντινής, δημοσίευσε ένα καυστικό μήνυμα στον λογαριασμό του στο Twitter. «Ακριβώς όταν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα από τα μέσα ενημέρωσης, ορισμένα στοιχεία μας υπενθυμίζουν ότι είναι πάντα δυνατό να βυθιστείς ακόμη χαμηλότερα», έγραψε.

CORPO BASURA



Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño.



Las aberrantes e… — Javier Milei (@JMilei) June 18, 2026

Απολύσεις και παραιτήσεις

Το Luzu TV δεν έχασε χρόνο και έλαβε δραστικά μέτρα. Η διοίκηση τερμάτισε τα συμβόλαια όλων όσων εμπλέκονταν στη διάδοση ψευδών πληροφοριών.

Η Φλορένσια Πένια, από την πλευρά της, αποφάσισε να παραιτηθεί. «Θέλω να διευκρινίσω ότι αυτές οι ψευδείς πληροφορίες μου δόθηκαν ζωντανά στον αέρα, αφού «επαληθεύτηκαν» από την ομάδα παραγωγής της εκπομπής, και ότι τις εμπιστεύτηκα. Παρ' όλα αυτά, αναγνωρίζω το μερίδιο ευθύνης μου σε αυτό το λάθος και γι' αυτό αποφάσισα να αποσυρθώ και να τερματίσω τη συμμετοχή μου στο Luzu», έγραψε η παρουσιάστρια στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου έχει 6,3 εκατομμύρια ακόλουθους. «Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια Μέσι για αυτή την τρομερή περίοδο που πρέπει να περνούν, φαντάζομαι. Ντρέπομαι πραγματικά που προκάλεσα αυτό το πόνο».

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι «La Nacion Mas», η μητέρα του Λιονέλ Μέσι είχε μια συζήτηση με τη Φλορένσια Πένια, την οποία «θαυμάζει» και για την οποία «τρέφει πολύ σεβασμό». Φέρεται να δέχτηκε τη συγγνώμη της, πιστεύοντας ότι δεν είχε ενεργήσει με κακή πρόθεση. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να εκτονωθούν κάπως οι εντάσεις πριν από τον δεύτερο αγώνα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 , εναντίον της Ιορδανίας το Σάββατο το βράδυ (28/6, 05:00).

athletiko.gr