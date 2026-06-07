Στον αέρα το μέλλον του Σκαριόλο στη Ρεάλ μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό

Η Ρεάλ έμεινε εκτός συνέχειας στα playoffs της Liga Endesa μετα την εντός έδρας ήττα από την Τενερίφη στο τρίτο και τελευταίο ματς του πρώτου γύρου. O σοκαριστικός αποκλεισμός συνοδεύτηκε από έντονες αποδοκιμασίες και το μέλλον του Σέρτζιο Σκαριόλο είναι στον αέρα.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, ο Ιταλός τεχνικός είναι πιθανό να απολυθεί, με τις οριστικές αποφάσεις να αναμένονται μετά τις σημερινές εκλογές στον σύλλογο. Τόσο ο Φλορεντίνο Πέρεθ, όσο και ο Ενρίκε Ρικέλμε, που διεκδικούν την προεδρία, ήταν χθες παρόντες στο γήπεδο και όποιος κερδίσει θα κρίνει και το μέλλον του Σκαριόλο, που δεν είναι τόσο... ευοίωνο.

Παρότι η Ρεάλ έφτασε στον τελικό της Ευρωλίγκας και αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα τρεις σοβαρούς τραυματισμούς στη θέση «5» (Ταβάρες, Λεν, Γκαρούμπα), ο Σκαριόλο «χρεώνεται» το γεγονός ότι η Ρεάλ έμεινε χωρίς τίτλο φέτος χάνοντας από τη Βαλένθια στον τελικό του Σούπερ Καπ, από την Μπασκόνια στον τελικό του Κυπέλλου και από τον Ολυμπιακό στον τελικό της Ευρωλίγκας, ενώ στο πρωτάθλημα παρότι ήταν πρώτη στη regular season αποκλείστηκε από την όγδοη Τενερίφη.

Αξίζει να σημειωθεί πως τη θέση του Σκαριόλο επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι στην πρώτη του θητεία στον πάγκο της Ρεάλ, από το 1999 μέχρι το 2002, έμεινε άτιτλος για δύο από τα τρία αυτά χρόνια, ενώ το ίδιο συνέβη και φέτος. Και τρεις από τις τέσσερις σεζόν χωρίς κούπα για έναν προπονητή της Ρεάλ δεν είναι καθόλου καλός απολογισμός.

Ερωτηθείς για το μέλλον του μετά τον χθεσινό αποκλεισμό απάντησε «Αυτό δεν είναι ερώτημα για μένα. Έχω τρία χρόνια συμβόλαιο ακόμα. Είναι ερώτημα για τον σύλλογο» και πρόσθεσε: «Αυτή είναι μια στιγμή που κανείς δεν μπορεί να έχει τη διαύγεια ή την ψυχραιμία να βγάλει οριστικά συμπεράσματα. Αυτή η στιγμή πρέπει να έρθει, με πολλή υπομονή και ανάλυση, όχι με επίκεντρο τα αποτελέσματα αλλά με κατανόηση του μπάσκετ και της δυναμικής των ομάδων. Αυτό θα μας απασχολήσει τις επόμενες εβδομάδες. Ζητούμε συγνώμη από τον κόσμο για τυχόν λάθη μας. Προφανώς, ζητάμε συγγνώμη από μια βάση οπαδών που μας στήριξε όλη τη χρονιά, που ήταν πάντα παρούσα, που ήταν πάντα δίπλα μας. Είμαστε απογοητευμένοι, πάνω απ' όλα, γι' αυτούς. Αυτή είναι μια στιγμή για να διδαχτούμε, να συγχαρούμε τον αντίπαλό μας και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία για την επόμενη σεζόν με ψυχραιμία και σύνεση».

sport-fm.gr