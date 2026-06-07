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Στη… γωνία για Τολιόπουλο και ΜακΚίσικ ο Άρης

ΓΗΠΕΔΟ

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Στη… γωνία για Τολιόπουλο και ΜακΚίσικ ο Άρης

Μετά τις σημαντικές συμφωνίες με Ντιμιτρίεβιτς και Λιντέλ, ο Άρης κινείται για την περαιτέρω ενίσχυσή του. Στα υπόψη του είναι δύο παίκτες που αγωνίζονται στους «αιώνιους» και για τους οποίους τηρεί στάση αναμονής, ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο 30χρονος γκαρντ έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για άλλα δύο χρόνια και σε αυτό δεν προβλέπεται συγκεκριμένο buy out. Ο Βασίλης Σπανούλης, επί των ημερών του οποίου ο Τολιόπουλος καθιερώθηκε στην Εθνική ομάδα, θα ήθελε να τον έχει στη διάθεσή του, ωστόσο ο Άρης είναι υποχρεωμένος να περιμένει τις εξελίξεις και συγκεκριμένα τον προπονητή που θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό για τη νέα σεζόν. Αν ο διεθνής άσος δεν υπολογίζεται για σημαντικό ρόλο, δεν αποκλείεται να βγει στην αγορά για πιθανή πώληση, ωστόσο με την ένδεια που υπάρχει σε καλούς Έλληνες παίκτες και με τους «πράσινους» να χάνουν ήδη για την επόμενη σεζόν τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ (που πάει στο NCAA), μοιάζει δύσκολο να τον αφήσουν να φύγει.

Όσον αφορά στον ΜακΚίσικ, εξετάζεται από τον Άρη, αλλά κι εδώ χρειάζεται υπομονή. Ο Αμερικανός δεν έχει κρύψει την επιθυμία να παραμείνει στον Ολυμπιακό και θα περιμένει τις αποφάσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την ολοκλήρωση των τελικών. Ο 35χρονος γκαρντ/φόργουορντ είχε κάνει πέρσι σκέψεις αποχώρησης από τα παρκέ, ωστόσο φέτος δεν δείχνει ανάλογη διάθεση και αν δεν μείνει στους Πειραιώτες, δεν αποκλείεται μια καλή πρόταση από τον Άρη να τον πείσει, αφού ο ίδιος και η οικογένειά του αγαπούν την Ελλάδα. Συν τοις άλλοις, ο Βασίλης Σπανούλης, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες για μιάμιση σεζόν, τον εκτιμά ιδιαίτερα.

sport-fm.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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