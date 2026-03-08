Αιμορραγία μετά από χτύπημα ο Λαΐφης κι έφυγε άμεσα για το νοσοκομείο

Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε στο 20’ της αναμέτρησης στο ΓΣΠ ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Ανόρθωση ο Κωνσταντίνος Λαΐφης.

Ο Κύπριος αμυντικός των γαλαζοκιτρίνων έπειτα από κεφαλιά, η οποία στο μεταξύ αποκρούστηκε στη γραμμή, συγκρούστηκε στον αέρα με τον Φουρτάδο.

Όπως φάνηκε είχε αιμορραγία και σύμφωνα με την διαπίστωση από τους γιατρούς χρειάστηκε να γίνει άμεσα αλλαγή και να μεταφερθεί για εξετάσεις σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν από τη Cablenet ο Λαΐφης είχε ανοικτό κάταγμα ρινός.