ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα είπαν με τον Μουρίνιο και τους αρχηγούς οι οπαδοί της Μπενφίκα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα είπαν με τον Μουρίνιο και τους αρχηγούς οι οπαδοί της Μπενφίκα

Πήγαν στο προπονητικό για να ζητήσουν εξηγήσεις 200 φίλοι των αετών

Έντονο κλίμα επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου (24/1) στο προπονητικό κέντρο της Μπενφίκα στο Σεϊσάλ, όταν περίπου 200 φίλοι της ομάδας έδωσαν το «παρών» για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους για την εικόνα της φετινής σεζόν.

Οι οπαδοί αρχικά συγκεντρώθηκαν περιμετρικά των εγκαταστάσεων, ωστόσο μετά από συνεννόηση με τη διοίκηση, επετράπη σε μία αντιπροσωπεία τους η είσοδος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί απευθείας συζήτηση με τους ανθρώπους του συλλόγου.

Εκ μέρους της ομάδας, στη συνάντηση συμμετείχαν οι αρχηγοί Νίκολας Οταμέντι, Αντόνιο Σίλβα, Φρέντρικ Άουρσνες και Τομάς Αραούχο, καθώς και ο τεχνικός διευθυντής Σιμάο Σαμπρόσα μαζί με τον προπονητή Ζοσέ Μουρίνιο.

Στη συζήτηση οι φίλαθλοι ζήτησαν ξεκάθαρες απαντήσεις για την πορεία της ομάδας και δεσμεύσεις ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Με επίσημη τοποθέτησή της, η Μπενφίκα υπογράμμισε ότι η κινητοποίηση ήταν ειρηνική και αυθόρμητη, σημειώνοντας πως ο διάλογος διεξήχθη σε πολιτισμένο κλίμα, με αμοιβαίο σεβασμό.

Αγωνιστικά, οι «αετοί» βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην 3η θέση του πορτογαλικού πρωταθλήματος με 42 βαθμούς, στο -10 από την πρωτοπόρο Πόρτο. Παράλληλα, στο Champions League οι πιθανότητες πρόκρισης είναι περιορισμένες, καθώς η ομάδα καταλαμβάνει την 29η θέση με μόλις 6 βαθμούς.

«Μια ομάδα φιλάθλων της Μπενφίκα επισκέφθηκε αυθόρμητα και ειρηνικά τις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Σεϊσάλ το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου. Κατόπιν πρόσκλησης και άδειας του γενικού διευθυντή, Μάριο Μπράνκο, τους επετράπη η είσοδος στις εγκαταστάσεις και οργανώθηκε συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο τεχνικός διευθυντής Σιμάο Σαμπρόσα, ο προπονητής Ζοσέ Μουρίνιο και οι αρχηγοί της ομάδας Νίκο Οταμέντι, Αντόνιο Σίλβα, Φρέντρικ Άουρσνες και Τομάς Αραούχο.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημο για Κόρμπου – Ανάσα στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Ελ Κααμπί… επέστρεψε, ο Ολυμπιακός λύγισε τον Βόλο και έφυγε για τελικό!

Ελλάδα

|

Category image

Τέζαρε την Μπάγερν στο Μονάχο η Άουγκσμπουργκ με ανατροπάρα και… σερβιτόρο Γιαννούλη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ζητούμε καλύτερες εγκαταστάσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

LIVE: Απόλλων - Ακρίτας 3-0

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Φερέιρα: «Ακόμη και η ισοπαλία θα ήταν άδικη»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Αν είμαστε έτοιμοι μπορούμε να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι καλύτερες στιγμές από το τρίποντο του Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τρίποντο ανάσας για την Ε.Ν. Ύψωνα, κρατά βυθισμένο τον Εθνικό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα είπαν με τον Μουρίνιο και τους αρχηγούς οι οπαδοί της Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πανηγυρισμός με selfie!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Βγήκε η ημερομηνία για το ΕΝΠ - Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι επιλογές του Λοσάδα ενόψει Ακρίτα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η συμφωνία με Ανόρθωση κρατά εκτός αποστολής τον Παρούτη

ΑΕΛ

|

Category image

Οριστική αναβολή στο Ένωση - Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη