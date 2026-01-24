Τα είπαν με τον Μουρίνιο και τους αρχηγούς οι οπαδοί της Μπενφίκα

Έντονο κλίμα επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου (24/1) στο προπονητικό κέντρο της Μπενφίκα στο Σεϊσάλ, όταν περίπου 200 φίλοι της ομάδας έδωσαν το «παρών» για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους για την εικόνα της φετινής σεζόν.

Οι οπαδοί αρχικά συγκεντρώθηκαν περιμετρικά των εγκαταστάσεων, ωστόσο μετά από συνεννόηση με τη διοίκηση, επετράπη σε μία αντιπροσωπεία τους η είσοδος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί απευθείας συζήτηση με τους ανθρώπους του συλλόγου.

Εκ μέρους της ομάδας, στη συνάντηση συμμετείχαν οι αρχηγοί Νίκολας Οταμέντι, Αντόνιο Σίλβα, Φρέντρικ Άουρσνες και Τομάς Αραούχο, καθώς και ο τεχνικός διευθυντής Σιμάο Σαμπρόσα μαζί με τον προπονητή Ζοσέ Μουρίνιο.

Στη συζήτηση οι φίλαθλοι ζήτησαν ξεκάθαρες απαντήσεις για την πορεία της ομάδας και δεσμεύσεις ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Με επίσημη τοποθέτησή της, η Μπενφίκα υπογράμμισε ότι η κινητοποίηση ήταν ειρηνική και αυθόρμητη, σημειώνοντας πως ο διάλογος διεξήχθη σε πολιτισμένο κλίμα, με αμοιβαίο σεβασμό.

Αγωνιστικά, οι «αετοί» βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην 3η θέση του πορτογαλικού πρωταθλήματος με 42 βαθμούς, στο -10 από την πρωτοπόρο Πόρτο. Παράλληλα, στο Champions League οι πιθανότητες πρόκρισης είναι περιορισμένες, καθώς η ομάδα καταλαμβάνει την 29η θέση με μόλις 6 βαθμούς.

«Μια ομάδα φιλάθλων της Μπενφίκα επισκέφθηκε αυθόρμητα και ειρηνικά τις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Σεϊσάλ το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου. Κατόπιν πρόσκλησης και άδειας του γενικού διευθυντή, Μάριο Μπράνκο, τους επετράπη η είσοδος στις εγκαταστάσεις και οργανώθηκε συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο τεχνικός διευθυντής Σιμάο Σαμπρόσα, ο προπονητής Ζοσέ Μουρίνιο και οι αρχηγοί της ομάδας Νίκο Οταμέντι, Αντόνιο Σίλβα, Φρέντρικ Άουρσνες και Τομάς Αραούχο.

