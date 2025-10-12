ΑΕΚ: Πρόγραμμα «φωτιά», διαχείριση και βελτίωση στο μυαλό του Νίκολιτς

Η Ένωση, έχει να αντιμετωπίσει μέσα σε μια εβδομάδα: ΠΑΟΚ (Κυριακή 19/10) - Αμπερντίν (Πέμπτη 23/10) - Ολυμπιακό (Κυριακή 29/10), τρία ματς «φωτιά», που απαιτούν υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας. Ο Μάρκο Νίκολιτς, γνωρίζει απόλυτα τις ιδιαιτερότητες κάθε παιχνιδιού και έχει στο μυαλό του ένα πλάνο διαχείρισης, προκειμένου να μπορέσει να παρουσιάσει την ομάδα του όσο πιο έτοιμη γίνεται - πνευματικά και αγωνιστικά - και με την κατάλληλη φρεσκάδα και ενέργεια, που είναι βασικό στοιχείο για τον ίδιο.

Ο Σέρβος τεχνικός, ασφαλώς βάζει σε προτεραιότητα το ντέρμπι της προσεχούς Κυριακής (19/10) με τον ΠΑΟΚ στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, που έρχεται με το καλημέρα της επανέναρξης, μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, ωστόσο είναι σαφές πως στο μυαλό του υπάρχει και η ευρωπαϊκή μάχη της Πέμπτης που ακολουθεί με την Σκωτσέζικη Αμπερντίν, μια μάχη που αποκτά την μορφή τελικού μετά την ήττα στην Σλοβενία, αλλά και το παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων με τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης.

Αυτό το πακέτο των τριών αγώνων, είναι η πιο δύσκολη συνθήκη που έχει να αντιμετωπίσει (μέχρι τώρα) η ΑΕΚ, μετά την προκριματική διαδικασία του UEFA Conference League όπου πέτυχε τον στόχο της και μπήκε στη League Phase και πλέον, μένει να δούμε το πόσο καλά προετοιμασμένη θα εμφανιστεί η ομάδα. Ο Μάρκο Νίκολιτς, δουλεύει στα Σπάτα αυτές τις ημέρες με τους παίκτες που έχουν μείνει πίσω, μετρώντας δέκα απουσίες διεθνών (Ρότα, Μάνταλος, Καλοσκάμης, Στρακόσα, Μαρίν, Ελίασον, Κοϊτά, Γιόβιτς, Πινέδα και Πιερό) κάτι που προφανώς δυσκολεύει το έργο του. Επί της ουσίας, ο Σέρβος προπονητής, θα μπορέσει από τη Δευτέρα (13/10) όπου θα αρχίσουν να ενσωματώνονται σταδιακά οι διεθνείς, να δουλέψει όπως θέλει εν όψει ΠΑΟΚ, ενώ θυμίζουμε πως για τη Δευτέρα (13/10) είναι προγραμματισμένο και ένα φιλικό τεστ καθαρά προπονητικού χαρακτήρα που θα γίνει στα Σπάτα με την Μαρκό (το δίτερμα θα έχει διάρκεια δυο 30λεπτα).

Τι θέλει να δει ο Νίκολιτς εν όψει επανέναρξης

Είναι δεδομένο, πως η εικόνα της ΑΕΚ στη Σλοβενία και στο πρώτο ημίχρονο με την Κηφισιά, προβλημάτισε τον Μάρκο Νίκολιτς. Η τακτική ασυνέπεια που έδειξε η ομάδα του με την Τσέλιε και η αναποτελεσματικότητα στο Περιστέρι, στην αντιμετώπιση του τρανζίσιον παιχνιδιού που εφάρμοσε ο αντίπαλος, είναι στοιχεία που έφεραν προβληματισμό και ο Σέρβος τεχνικός καλείται να βρει λύσεις.

Όπως τόνισε ο ίδιος, γνωρίζει απόλυτα τι πήγε στραβά και πλέον δουλεύει και θα δουλέψει πάνω εκεί με τους ποδοσφαιριστές του προκειμένου η ΑΕΚ να εμφανιστεί όπως πρέπει με την επανέναρξη. Είναι σαφές πως η Ένωση, λόγω του απαιτητικού προγράμματος που έχει απέναντι σε ομάδες υψηλού επιπέδου, θα πρέπει να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα, να εμφανιστεί πιο συγκεντρωμένη και αποφασιστική και ασφαλώς, να βρει ξανά την αμυντική σταθερότητα και τον τακτικό προσανατολισμό που μας είχε παρουσιάσει, καθώς πάνω εκεί στήριξε όλα όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα. Το πολύ δύσκολο 3/3 στην προκριματική διαδικασία του UEFA Conference League που την έφερε στη League Phase και τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα που την καθιστούν πρωτοπόρο, στον βαθμολογικό πίνακα της Super League!

sdna.gr