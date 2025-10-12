Παναθηναϊκός: Οικογενειακό «διπλό» με τους γνωστούς απόντες

Διαφορετικό ήταν το σημερινό πρόγραμμα των «πράσινων» στο Κορωπί, το οποίο περιελάμβανε φιλικό παιχνίδι διάρκειας δύο 30λέπτων, με τον Χρήστο Κοντή να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές αλλά και παιδιά των Ακαδημιών.

Από εκεί και πέρα, όσοι έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους απουσίασαν, ο Πελίστρι έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο και οι Ντέσερς, Σάντσες και Μπόκος υποβλήθηκαν ξανά σε θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

