Παναθηναϊκός: Οικογενειακό «διπλό» με τους γνωστούς απόντες

Παναθηναϊκός: Οικογενειακό «διπλό» με τους γνωστούς απόντες

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έπαιξαν σήμερα σε οικογενειακό «διπλό» στο Κορωπί, με τους διεθνείς και τους τραυματίες να απουσιάζουν.

Διαφορετικό ήταν το σημερινό πρόγραμμα των «πράσινων» στο Κορωπί, το οποίο περιελάμβανε φιλικό παιχνίδι διάρκειας δύο 30λέπτων, με τον Χρήστο Κοντή να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές αλλά και παιδιά των Ακαδημιών.

Από εκεί και πέρα, όσοι έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους απουσίασαν, ο Πελίστρι έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο και οι Ντέσερς, Σάντσες και Μπόκος υποβλήθηκαν ξανά σε θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Φιλικό παιχνίδι δύο 30λέπτων έδωσαν οι Πράσινοι την Κυριακή στο «Γ. Καλαφάτης». Ο Χρήστος Κόντης χρησιμοποίησε όλους τους ποδοσφαιριστές που είχε στη διάθεσή του, δίνοντας την ευκαιρία και σε κάποιους παίκτες της ακαδημίας να πλαισιώσουν την πρώτη ομάδα.

Πρόγραμμα στο γυμναστήριο ακολούθησε ο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς, Σάντσες, Μπόκος.

Απουσίασαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Μπρέγκου, Φικάι».

