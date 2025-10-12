Καμία ανησυχία για Ντραγκόφσκι στον Παναθηναϊκό

Ο Πολωνός τερματοφύλακας έγινε αναγκαστική αλλαγή στο χτεσινό φιλικό της Εθνικής του με τη Νέα Ζηλανδία λόγω ενοχλήσεων στην μέση και αναχώρησε άμεσα για την Αθήνα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μυϊκό ζήτημα.

Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι πως η κατάστασή του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, ο έμπειρος γκολκίπερ δεν έχει υποστεί κανένα σοβαρό πρόβλημα και όλα δείχνουν πως θα είναι κανονικά διαθέσιμος ενόψει Άρη.

Ένας... πονοκέφαλος λιγότερος για τον Χρήστο Κόντη, που περιμένει να δει τι θα γίνει με τους Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες, ενώ δεδομένα δεν μπορεί να υπολογίζει στον Σίριλ Ντέσερς.

sdna.gr