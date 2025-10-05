ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο 15χρονος Δαυίδ Γερασίμου!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Ο 15χρονος Δαυίδ Γερασίμου!

Eπιτέλους, Κύπριοι στην ΑΕΚ!

Η επιβλητική νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας επί της Αλκμάαρ από την Ολλανδία με 4-0, για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League, ήταν το αποτέλεσμα που συζητήθηκε πολύ σε όλο τον κόσμο, από την τελευταία αγωνιστική των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ήταν, οπωσδήποτε, μια νίκη που μας κάνει όλους περήφανους και πολύ περισσότερο τους οπαδούς της ΑΕΚ!

Ωστόσο, το γεγονός της βραδιάς στο «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ», πιστεύω ήταν η είσοδος του Δαυίδ Γερασίμου στο 84ο λεπτό του αγώνα. Όχι γιατί ήταν μόλις ο δεύτερος Κύπριος που πέρασε στον αγώνα (στο 72ο εισήλθε και ο Ναούμ), αλλά γιατί ίσως έγινε ο νεαρότερος παίκτης της ΑΕΚ που έπαιξε πότε σε ευρωπαϊκό αγώνα κι ένας από τους νεαρότερος Κύπριους για όλες τις ομάδες! Προσωπικά δεν θυμούμαι άλλον 15χρονο (11/2009) Κύπριο ποδοσφαιριστή να παίζει με την ομάδα του σε ευρωπαϊκό αγώνα της UEFA.

Η στήλη θα συγχαρεί σήμερα τον μικρό Δαυίδ και θα τον συμβουλέψει να συνεχίσει προσγειωμένος τη σκληρή δουλειά για να καθιερωθεί. Παράλληλα, θα συγχαρούμε και τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ που τόλμησε να ρίξει τον νεαρό στο παιχνίδι, έστω κι εκ του ασφαλούς, λόγω σκορ.

Τέλος, θα πούμε, επιτέλους, Κύπριοι στην ΑΕΚ! Ήταν καιρός να συζητηθεί κι αυτό και η ΑΕΚ να δείξει και να αποδείξει ότι έχει ταλέντα από την Κύπρο για να βασίζεται στο μέλλον. Αναμένουμε τη συνέχεια...

Κατηγορίες

ΑποψειςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Είναι δηλαδή ΟΚ αυτό, να με πετάει εκτός;»: Στα... μαχαίρια οι οδηγοί της McLaren στο GP της Σιγκαπούρης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αμορίμ: «Στηρίζω τον προπονητή σημαίνει ότι πεθαίνω για αυτόν στο γήπεδο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος ο Παντελίδης

Ελλάδα

|

Category image

Ο χορός των εκατομμυρίων!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο 15χρονος Δαυίδ Γερασίμου!

Απόψεις

|

Category image

Οι εντεκάδες των Ανγκελόφσκι και Γιαννέφσκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ψάχνεται για Ζεσούς η Έβερτον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ντόπες» Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του ΠΑΟΚ εν όψει Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Θα είμαι έτοιμος στην πρεμιέρα»

NBA

|

Category image

Ένα τεράστιο respect στον υπέροχο κόσμο της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Ομάρ Μπράβο συνελήφθη για σεξουαλική κακοπoίηση ανήλικης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Premier League (7η αγωνιστική): Επικίνδυνη… έξοδος για την Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αν δεν… στεριώσει ο πάγκος

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εμφατική ΑΕΛ, ιδανικό δώρο στον κόσμο της για τα 95α γενέθλια της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη