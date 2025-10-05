Ο 15χρονος Δαυίδ Γερασίμου!

Η επιβλητική νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας επί της Αλκμάαρ από την Ολλανδία με 4-0, για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League, ήταν το αποτέλεσμα που συζητήθηκε πολύ σε όλο τον κόσμο, από την τελευταία αγωνιστική των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ήταν, οπωσδήποτε, μια νίκη που μας κάνει όλους περήφανους και πολύ περισσότερο τους οπαδούς της ΑΕΚ!

Ωστόσο, το γεγονός της βραδιάς στο «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ», πιστεύω ήταν η είσοδος του Δαυίδ Γερασίμου στο 84ο λεπτό του αγώνα. Όχι γιατί ήταν μόλις ο δεύτερος Κύπριος που πέρασε στον αγώνα (στο 72ο εισήλθε και ο Ναούμ), αλλά γιατί ίσως έγινε ο νεαρότερος παίκτης της ΑΕΚ που έπαιξε πότε σε ευρωπαϊκό αγώνα κι ένας από τους νεαρότερος Κύπριους για όλες τις ομάδες! Προσωπικά δεν θυμούμαι άλλον 15χρονο (11/2009) Κύπριο ποδοσφαιριστή να παίζει με την ομάδα του σε ευρωπαϊκό αγώνα της UEFA.

Η στήλη θα συγχαρεί σήμερα τον μικρό Δαυίδ και θα τον συμβουλέψει να συνεχίσει προσγειωμένος τη σκληρή δουλειά για να καθιερωθεί. Παράλληλα, θα συγχαρούμε και τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ που τόλμησε να ρίξει τον νεαρό στο παιχνίδι, έστω κι εκ του ασφαλούς, λόγω σκορ.

Τέλος, θα πούμε, επιτέλους, Κύπριοι στην ΑΕΚ! Ήταν καιρός να συζητηθεί κι αυτό και η ΑΕΚ να δείξει και να αποδείξει ότι έχει ταλέντα από την Κύπρο για να βασίζεται στο μέλλον. Αναμένουμε τη συνέχεια...