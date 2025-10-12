ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ζορίστηκε, αλλά λύγισε τη Λευκορωσία η πρωτοπόρος Σκωτία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ζορίστηκε, αλλά λύγισε τη Λευκορωσία η πρωτοπόρος Σκωτία

Η Σκωτία επικράτησε 2-1 της Λευκορωσίας λίγες ημέρες μετά τη νίκη επί της Ελλάδας.

Το πάλεψε κόντρα στη Σκωτία, αλλά δεν έκανε το… χατίρι στην Ελλάδα η Λευκορωσία. Η ομάδα του Κλαρκ επικράτησε 2-1 στο «Hampden Park» και διατηρήθηκε πρώτη στον 3ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ. Όπου θα είναι μόνη εφόσον χάσει βαθμούς η Δανία απέναντι στην Ελλάδα.

Η Σκωτία άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό. Η ομάδα του Κλαρκ κυκλοφόρησε την μπάλα με υπομονή έξω από την περιοχή των Λευκορώσων. Έπειτα από διώξιμο της άμυνας, ο Χέντρι τροφοδότησε με κάθετη τον Άνταμς, ο οποίος άδειασε τον προσωπικό του αντίπαλο και εκτέλεσε δυνατά με το αριστερό.

Στο 63’ η Λευκορωσία πανηγύρισε, αλλά δεν έγινε το 1-1. Οι φιλοξενούμενοι κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα, την οποία έστειλε στα δίχτυα ο Μαλάσεβιτς σε ένα ομολογουμένως ωραίο τέρμα. Ωστόσο, οι διαιτητές έκριναν ότι υπήρξε φάουλ στο ξεκίνημα για πάτημα σε παίκτη της Σκωτίας

Δίχτυα βρήκε στο 70’ για δεύτερη φορά ο Άνταμς βρήκε δίχτυα στο 70’, αλλά χρησιμοποίησε το χέρι του για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και παρέμεινε το 1-0. Η Λευκορωσία το πίστεψε στην τελική ευθεία και ειδικά μετά το ακυρωθέν τέρμα.

Τα πάντα τελείωσαν στο 84ο λεπτό. Η Σκωτία κυκλοφόρησε με καθαρό μυαλό την μπάλα, ο Ρόμπερτσον σέντραρε από τα αριστερά και ο ΜακΤόμινεϊ βρήκε χρόνο και χώρο για να κοντρολάρει την μπάλα και να εκτελέσει με άνεση για το 2-0.

Ο Κόρζουν έβγαλε κάθετη στο 90’+6’, ο Κούντσο άδειασε τον αντίπαλό του με ωραία κίνηση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έσβησε το όνειρο του Μουντιάλ στη Δανία για την Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΚ: Πρόγραμμα «φωτιά», διαχείριση και βελτίωση στο μυαλό του Νίκολιτς

Ελλάδα

|

Category image

Και με… αυτά τα κιλά, ο Αζάρ την «κολλάει»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αισιόδοξα νέα για Μουσιάλα…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ζορίστηκε, αλλά λύγισε τη Λευκορωσία η πρωτοπόρος Σκωτία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιο κοντά στο Μουντιάλ με τεσσάρα η Ολλανδία - Λύγισαν την Τσεχία τα τρομερά Νησιά Φερόε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γέιδα σόκαρε την Μπάρτσα στο «Παλάου» και την άφησε χωρίς νίκη στην ACB!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ζιντάν: «Στόχος μου να προπονήσω την εθνική Γαλλίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος για το ντέρμπι «αιωνίων»: «Με MVP τον Λιόλιο πάλι»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πώς να κυνηγήσουν το αντίθετο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καμία ανησυχία για Ντραγκόφσκι στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το ντέρμπι των μεγάλων απουσιών... βάφτηκε ερυθρόλευκο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

CIES: Κορυφαίος παίκτης Κ18 στον κόσμο ο Καρέτσας!

Ελλάδα

|

Category image

Το μεγάλο παράπονο του Τζόζεφ για τον κόσμο της ΑΕΚ

Απόψεις

|

Category image

Φουλ των αλλαγών η Εθνική Ελλάδος κόντρα στη Δανία!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη