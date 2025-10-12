Ζορίστηκε, αλλά λύγισε τη Λευκορωσία η πρωτοπόρος Σκωτία

Το πάλεψε κόντρα στη Σκωτία, αλλά δεν έκανε το… χατίρι στην Ελλάδα η Λευκορωσία. Η ομάδα του Κλαρκ επικράτησε 2-1 στο «Hampden Park» και διατηρήθηκε πρώτη στον 3ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ. Όπου θα είναι μόνη εφόσον χάσει βαθμούς η Δανία απέναντι στην Ελλάδα.

Η Σκωτία άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό. Η ομάδα του Κλαρκ κυκλοφόρησε την μπάλα με υπομονή έξω από την περιοχή των Λευκορώσων. Έπειτα από διώξιμο της άμυνας, ο Χέντρι τροφοδότησε με κάθετη τον Άνταμς, ο οποίος άδειασε τον προσωπικό του αντίπαλο και εκτέλεσε δυνατά με το αριστερό.

Στο 63’ η Λευκορωσία πανηγύρισε, αλλά δεν έγινε το 1-1. Οι φιλοξενούμενοι κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα, την οποία έστειλε στα δίχτυα ο Μαλάσεβιτς σε ένα ομολογουμένως ωραίο τέρμα. Ωστόσο, οι διαιτητές έκριναν ότι υπήρξε φάουλ στο ξεκίνημα για πάτημα σε παίκτη της Σκωτίας

Δίχτυα βρήκε στο 70’ για δεύτερη φορά ο Άνταμς βρήκε δίχτυα στο 70’, αλλά χρησιμοποίησε το χέρι του για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και παρέμεινε το 1-0. Η Λευκορωσία το πίστεψε στην τελική ευθεία και ειδικά μετά το ακυρωθέν τέρμα.

Τα πάντα τελείωσαν στο 84ο λεπτό. Η Σκωτία κυκλοφόρησε με καθαρό μυαλό την μπάλα, ο Ρόμπερτσον σέντραρε από τα αριστερά και ο ΜακΤόμινεϊ βρήκε χρόνο και χώρο για να κοντρολάρει την μπάλα και να εκτελέσει με άνεση για το 2-0.

Ο Κόρζουν έβγαλε κάθετη στο 90’+6’, ο Κούντσο άδειασε τον αντίπαλό του με ωραία κίνηση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

