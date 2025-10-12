Ζιντάν: «Στόχος μου να προπονήσω την εθνική Γαλλίας»

Ξεκαθάρισε ότι έχει ως στόχο του να προπονήσει την εθνική Γαλλίας ο Ζινεντίν Ζιντάν!

Ο Ζιζού βρέθηκε στο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ του Τρέντο στην Ιταλία και αφού μίλησε για τα παιδικά του χρόνια και τη Γιουβέντους, αναφέρθηκε στο πώς έζησε τη μετάβαση από ποδοσφαιριστής σε προπονητής, ενώ πρόσθεσε ότι επιθυμεί να προπονήσει τους «τρικολόρ».

Θυμίζουμε ότι ο Ζιντάν είναι ανάμεσα στα φαβορί για αντικαταστήσει τον Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος θα αποχωρήσει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του ερχόμενου καλοκαιριού.

Οι δηλώσεις του:

«Όπως όλα τα παιδιά, έμαθα να αγαπώ το ποδόσφαιρο στους δρόμους. Πριν από 45 χρόνια στη Μασσαλία, έπαιζα πάντα με μια μπάλα. Ήμουν παθιασμένος με αυτό. Ήμουν υποστηρικτής της Μαρσέιγ. Οι γονείς μου είναι από την Αλγερία. Μετακόμισαν στη Γαλλία για δουλειά, αλλά ήταν δύσκολα εκείνη την εποχή. Είμαι ευχαριστημένος με τα παιδιά μου γιατί τα σέβονται και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα».

«Νομίζω ότι σε σύγκριση με το παρελθόν, κάτι μου λείπει σήμερα. Όταν βλέπω αγώνες, θέλω να βλέπω ένα πιο επιθετικό παιχνίδι. Είναι αλήθεια ότι μου λείπει λίγο το ποδόσφαιρο του παρελθόντος».

Για τα χρόνια του στη Γιουβέντους: «Τα χρόνια εκεί ήταν υπέροχα. Ήρθα από τη Γαλλία, όπου το ποδόσφαιρο ήταν υπέροχο, αλλά όχι όπως στη Γιούβε. Στο Τορίνο, ένιωθα ότι το μόνο που έπρεπε να κάνεις ήταν να κερδίζεις, πάντα. Τόσο εντός όσο και εκτός έδρας. Λάτρευαν το ποδόσφαιρο».

Για το όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο: «Όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο, η ζωή μου άλλαξε. Μετά από τρία χρόνια, δεν ήξερα τι να κάνω. Προσπάθησα τόσα πολλά πράγματα μέχρι να ξεκινήσω τα μαθήματα προπονητικής. Από όλους τους προπονητές που είχα, αυτός από τον οποίο έμαθα περισσότερο ήταν ο Λίπι. Ένας σωστός προπονητής πρέπει να είναι παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, βαθιά παθιασμένος. Το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι να μεταφέρω κάτι στους παίκτες. Όταν είσαι παθιασμένος, μεταδίδεις κάτι στους παίκτες».

Για το μέλλον του: «Σίγουρα θα επιστρέψω στην προπονητική. Εγώ στη Γιουβέντους; Δεν ξέρω γιατί δεν έγινε. Τον έχω πάντα στην καρδιά μου, γιατί μου έδωσε τόσα πολλά. Στο μέλλον, δεν ξέρω, ένας από τους στόχους μου είναι να προπονήσω την Εθνική Γαλλίας. Θα δούμε».

sport-fm.gr