Και με… αυτά τα κιλά, ο Αζάρ την «κολλάει»!

Ο Εντέν Αζάρ λείπει από το ποδόσφαιρο και οι λίγες στιγμές που μας χάρισε στο φιλικό των παλαιμάχων στο Λονδίνο, θύμισαν σε όλους γιατί έφτασε να θεωρείται ο κορυφαίος στον κόσμο!

Ο Βέλγος δεν ήθελε καν να προπονηθεί προτού παίξει για ένα ημίχρονο στο φιλικό των legends της Τσέλσι απέναντι σ’ εκείνους της Λίβερπουλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Κι αφού παίζει με… τους γιους του στον κήπο του σπιτιού του, έδειξε πανέτοιμος για όλα.

«Υδραυλικός» όσο ελάχιστοι, με τα παραπανίσια κιλά του, το ξεπέταγμά του – αν και λίγο πιο αργό – τις εμπνεύσεις του με τις τακουνιές και τις κινήσεις που δεν έχει ξεχάσει κανείς από εκείνους που τον παρακολουθούσαν.

Ο Εντέν Αζάρ λείπει πολύ από το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ… Και το βίντεο από το φιλικό των παλαιμάχων, «στρίβει» το μαχαίρι στην πληγή του κόσμου που τον αγάπησε.

I reckon if he got himself fit, most clubs would sign him in Jan



