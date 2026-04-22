Σχόλιο έπος από την σύζυγο του βουρκωμένου οπαδού της ΑΕΚ!
Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο με οπαδό της ΑΕΚ που δακρύζει έγινε viral, προκαλώντας έντονα συναισθήματα.
Η στιγμή αυτή απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη αξία μέσα από τα λόγια της συζύγου του, η οποία τον αναγνώρισε στο βίντεο και έγραψε: «Ο άντρας μου το καμάρι μου είναι αυτός. ευχαριστώ την ΑΕΚ FC / ΠΑΕ ΑΕΚ γι αυτό το στιγμιότυπο έτσι παρακολουθεί την ομάδα κ όταν είναι στο σπίτι.Θα ξαναβεί Αθήνα σε επόμενο ματς ,έτσι ούτε όταν γέννησα τα παιδιά του δεν έκλαψε».