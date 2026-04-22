Μουντιάλ 2026: 50 ημέρες πριν από την πρώτη σέντρα μέσα σε ένα χαοτικό φόντο παγκόσμιας αναταραχής

Αυτή η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο -23ο-Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία γίνεται μέσα σε ένα χαοτικό φόντο παγκόσμιας αναταραχής, για τη μεγαλύτερη γιορτή στην πιο μεγαλοπρεπή σκηνή του ποδοσφαίρου.

Η προσωρινή εκεχειρία στη μέση Ανατολή, τα φαινόμενα βίας στο Μεξικό και την ανησυχία που προκαλεί η εσωτερική ατζέντα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δεν μπορούν παρά να προβληματίζουν.

Κριτική και προβλήματα

Έτσι κι αλλιώς, η FIFA και οι χώρες που θα φιλοξενήσουν το τουρνουά αντιμετωπίζουν κριτική για ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, πολιτικών και υλικοτεχνικών ζητημάτων.

Ο Καναδάς και το Μεξικό θα συνδιοργανώσουν το τουρνουά με τις ΗΠΑ, οι οποίες, μαζί με το Ισραήλ, εξαπέλυσαν πόλεμο στο Ιράν, έθνος που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στις 28 Φεβρουαρίου. Ενώ ο πόλεμος βρίσκεται επί του παρόντος υπό μια εύθραυστη προσωρινή εκεχειρία, η συμμετοχή του Ιράν στο τουρνουά παραμένει αβέβαιη και μάλλον δείχνει περισσότερο εξαιρετικά δύσκολη..

Οι φίλαθλοι και στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν το τουρνουά, αλλά και εκείνοι που θέλουν να ταξιδέψουν για να παρακολουθήσουν το τουρνουά, βρίσκονται σε αναταραχή για τις υπερβολικές τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες έχουν επηρεάσει τις πωλήσεις και το ενδιαφέρον.

Ανησυχίες υπάρχουν επίσης για την αύξηση των εισιτηρίων μεταφοράς στις διαδρομές που συνδέουν τους χώρους αγώνων στις ΗΠΑ.

Ο γρίφος του Ιράν

Η προσοχή βέβαια εστιάζεται στο Ιράν. Η εθνική ομάδα στην οποία συμμετέχει και ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχντί Ταρέμι προετοιμάζεται. Ωστόσο, αξιωματούχοι λένε ότι η τελική απόφαση για τη συμμετοχή της ομάδας θα ληφθεί από την κυβέρνηση και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, αφού εξετάσουν την ασφάλεια των παικτών στις ΗΠΑ.

Το Ιράν είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι δεν θα συμμετείχε στο τουρνουά εν μέσω πολέμου, ειδικά εάν η διοργανώτρια χώρα δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια των παικτών. Αυτό ακολούθησε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπου υπονόησε ότι η ασφάλεια της ιρανικής ομάδας δεν μπορούσε να εγγυηθεί στις ΗΠΑ, όπου οι Ιρανοί έχουν προγραμματίσει να παίξουν όλα τα παιχνίδια τους.

Η ιρανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ζήτησε στη συνέχεια από τη FIFA να μεταφέρει τα παιχνίδια της από τις ΗΠΑ στο Μεξικό. Η FIFA απέρριψε το αίτημα. Το Ιράν θα παίξει όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ. Σε περίπτωση που προκριθεί στα νοκ άουτ, οι υπόλοιποι αγώνες θα διεξαχθούν επίσης στις ΗΠΑ.

Ακριβές μου μετακινήσεις

Απίστευτες είναι οι τιμές εισιτηρίων για μετακινήσεις στις πόλεις υποδοχής των ΗΠΑ. Οι οπαδοί μπορούν να περιμένουν να πληρώσουν σχεδόν 12 φορές το κανονικό εισιτήριο των 12,90 δολαρίων για μια διαδρομή με τρένο μετ' επιστροφής από τον σταθμό Penn του Μανχάταν στο στάδιο MetLife στο East Rutherford του Νιου Τζέρσεϊ, τον τόπο διεξαγωγής του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου και επτά άλλων σημαντικών αγώνων.

Ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, και η FIFA έχουν επιπλήξει ο ένας τον άλλον για την τιμή των 150 δολαρίων για μια διαδρομή περίπου 15 λεπτών και 14 χιλιομέτρων.

Τα δρομολόγια με τρένο προς το στάδιο Gillette στα προάστια της Βοστώνης κοστίζουν περίπου τέσσερις φορές την κανονική τιμή (20 δολάρια), ενώ τα εισιτήρια λεωφορείων μετ' επιστροφής προς το Foxborough κοστίζουν 95 δολάρια.

Υψηλές τιμές, χαμηλή ζήτηση για εισιτήρια αγώνων

Οι υπερβολικά υψηλές τιμές των εισιτηρίων έχουν εξοργίσει τους φιλάθλους. Η καθυστέρηση στις πωλήσεις εισιτηρίων για αγώνες μεγάλης εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα ΗΠΑ εναντίον Παραγουάης, φαίνεται να αποτελεί απόδειξη της υψηλής τιμής.

Η FIFA έθεσε σε πώληση εισιτήρια τον Δεκέμβριο σε τιμές που κυμαίνονταν από 140 δολάρια για την Κατηγορία 3 στους ομίλους έως 8.680 δολάρια για τον τελικό. Αργότερα, αύξησε τις τιμές έως και 10.990 δολάρια όταν οι πωλήσεις άνοιξαν ξανά την 1η Απριλίου.

Αναμνήσεις και ήρωες

Έτσι κι αλλιώς, αυτή η φορά για περισσότερους λόγους, για 23η φορά, όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα ξανά στο όμορφο παιχνίδι αυτό το καλοκαίρι, όταν οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς θα φιλοξενήσουν τους πιο διάσημους τελικούς του ποδοσφαίρου.

Αποφασισμένο να ακολουθήσει τα βήματα προηγούμενων τουρνουά, τα οποία μένουν για πολύ καιρό στη μνήμη και έχουν συμπεριλάβει εμβληματικές στιγμές που έχουν ενσωματωθεί στο μυαλό γενεών οπαδών.

Είτε πρόκειται για τους ήρωες της Αγγλίας του 1966 είτε για τα κατορθώματα του Πελέ σε όλη εκείνη την εποχή, είτε για εικόνες ενός Μεξικού εμπνευσμένου από τον Μαραντόνα το 1986, κάθε φανατικός του ποδοσφαίρου έχει το δικό του Παγκόσμιο Κύπελλο και αγαπημένες αναμνήσεις.

Επιστρέφοντας στη Βόρεια Αμερική για πρώτη φορά από το 1994 και τέσσερα χρόνια μετά την ύψωση του τροπαίου από τον Λιονέλ Μέσι στο Κατάρ, οι σούπερ σταρ του 2026 είναι τώρα έτοιμοι να γράψουν ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το πιο ανοιχτό όλων των εποχών

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, δεν θα είναι απλά το μεγαλύτερο στην ιστορία αλλά και πιο ανοιχτό Παγκόσμιο Κύπελλο όλων των εποχών. Υπάρχουν αξιόπιστα επιχειρήματα για να ακολουθήσει η Ισπανία τον θρίαμβό της στο Euro 2024 με μια νίκη στις ΗΠΑ, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι η Γαλλία είναι αυτή που θα νικήσει ή θα είναι πραγματικά το καλοκαίρι που το ποδόσφαιρο θα επιστρέψει στην πατρίδα του , την Αγγλία, εξήντα χρόνια μετά το 1966

Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τις ομάδες της Νότιας Αμερικής, ειδικά δεδομένου του κλίματος και των συνθηκών. Η Βραζιλία, υπό τον Κάρλο Αντσελότι, μια νέα Ουρουγουάη και φυσικά, η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή, που επιδιώκει να γίνει η πρώτη ομάδα που θα διατηρήσει το τρόπαιο από το 1970.

Οι τελευταίοι... χοροί

Μία άλλη αφήγηση μπορεί να αναφέρει για να το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο, ότι θα είναι ένα τελευταίο διεθνές αντίο για τον Λιονέλ Μέσι , ενώ θα είναι οι τελευταίοι χοροί για τους Λούκα Μόντριτς, Κέβιν Ντε Μπρόινε και Κριστιάνο Ρονάλντο, που εξακολουθούν να προσπαθούν να αφήσουν το στίγμα τους στη μία σκηνή που ποτέ δεν είχε πραγματικά.

Γράφοντας ιστορία

Ο Κιλιάν Μπαπέ θα μπορούσε να εδραιώσει την κληρονομιά του στο Παγκόσμιο Κύπελλο για ακόμη περισσότερο, ενώ ο Έρλινγκ Χάααλντ θα ανέβει στη σκηνή για πρώτη φορά και θα αναζητήσει ένα «Χρυσό Παπούτσι» για να προσθέσει στα άλλα βραβεία του με λαμπερά παπούτσια.

Ο Χάρι Κέιν θα μπορούσε να ολοκληρώσει μια χρονιά που θα καθόριζε την καριέρα του γράφοντας ιστορία για τα «Τρία Λιοντάρια», ή ο Λαμίν Γιαμάλ θα χρησιμοποιήσει το τουρνουά για να ενισχύσει πραγματικά την ιδιότητά του ως ο καλύτερος στον κόσμο;

Παρόλο που δεν έχει περάσει ακόμα την εφηβεία του, ο Ισπανός σούπερ σταρ έχει ήδη κατακτήσει ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ηγείται μιας ισπανικής ομάδας που θα μπορούσε να διπλασιάσει τα διεθνή βραβεία.

Κανένα Παγκόσμιο Κύπελλο δεν έχει...νιώσει ποτέ ότι ήταν γεμάτο με νεαρά ταλέντα.

Διαχείριση της επιτυχίας

Ακόμα και οι προπονητές μεταξύ των εθνικών ομάδων αυτή τη φορά αισθάνονται μεγαλύτεροι και περισσότεροι κορυφαίοι προπονητές θα είναι παρόντες σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο από ποτέ.

Οι διοργανωτές ΗΠΑ διαθέτουν τον Μαουρίκο Ποτσετίνο, η Αγγλία έχει τον Τόμας Τούχελ, ο οποίος απογοήτευσε αρκετούς συλλόγους με την επέκταση του συμβολαίου του με τα «τρία Λιοντάρια».

Η Γερμανία έχει τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν με υψηλή βαθμολογία και ο νικητής Κάρλο Αντσελότι θα δει αν μπορεί να μεταφέρει τις μεθόδους του στο διεθνές προσκήνιο με τη Βραζιλία.

Θα ενταχθούν στους Ντιντιέ Ντεσάν και Μαρσέλο Μπιέλσα, τους βετεράνους της σεζόν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, προσφέροντας σίγουρα ένα υψηλότερο επίπεδο προπονητικής από ποτέ.

Πρωτοφανές

Θα είναι η πρώτη φορά, ένα πρωτοφανές Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 ομάδες και 104 αγώνες. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική παράσταση στον κόσμο ξεκινά στις 11 Ιουνίου στο Estadio Azteca της Πόλης του Μεξικού και θα ολοκληρωθεί σχεδόν έξι εβδομάδες αργότερα, στις 19 Ιουλίου, στο στάδιο MetLife, χωρητικότητας 82.500 θέσεων, λίγο έξω από τη Νέα Υόρκη.

Συνολικά 104 αγώνες θα διεξαχθούν σε 16 γήπεδα και τέσσερις ζώνες ώρας, με το μεγαλύτερο μέρος της δράσης να λαμβάνει χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα φιλοξενήσουν 78 αγώνες.

Τα έσοδα 11 δισ. δολαρίων και τα «104 Super Bowls»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, προβλέπει με βεβαιότητα ένα τουρνουά το οποίο αναμένεται να αποφέρει έσοδα ρεκόρ ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας άνετα τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια που κερδίστηκαν από το τουρνουά του 2022 στο Κατάρ.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει επανειλημμένα περιγράψει την κλίμακα του τουρνουά του 2026 ως ισοδύναμη με "104 Super Bowls", επικαλούμενος ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό δισεκατομμυρίων και περισσότερα από 508 εκατομμύρια αιτήματα για περίπου επτά εκατομμύρια εισιτήρια., όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το yahoo.

«Η ζήτηση υπάρχει. Κάθε αγώνας είναι sold out», δήλωσε ο Ινφαντίνο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η πρώτη φορά

Το μικροσκοπικό νησί της Καραϊβικής, Κουρασάο, θα γίνει το μικρότερο έθνος που θα συμμετάσχει σε Παγκόσμιο Κύπελλο όταν θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, την Ακτή Ελεφαντοστού και τον Ισημερινό στον 5ο όμιλο.

Το Κουρασάο, 37 μίλια από τις ακτές της Βενεζουέλας, έχει πληθυσμό λίγο πάνω από 150.000 κατοίκους και έκταση 171 τετραγωνικών μιλίων. Έγινε χώρα εντός του Βασιλείου της Ολλανδίας μόλις το 2010.

Το Πράσινο Ακρωτήριο, εν τω μεταξύ, είναι το τρίτο μικρότερο έθνος μετά το Κουρασάο και την Ισλανδία που έφτασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι «Μπλε Καρχαρίες» εξασφάλισαν την πρώτη θέση στον προκριματικό τους όμιλο μπροστά από το Καμερούν.

Ένα αρχιπέλαγος 10 νησιών στον Ατλαντικό Ωκεανό με πληθυσμό λιγότερους από 525.000 κατοίκους, το Πράσινο Ακρωτήριο απέκτησε την ανεξαρτησία του από την Πορτογαλία το 1975 και προσπάθησε για πρώτη φορά να φτάσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο όταν αυτό διεξήχθη στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα το 2002. Αντιμετωπίζει την Ισπανία, τη Σαουδική Αραβία και την Ουρουγουάη στον 8ο όμιλο.

Υπάρχουν δύο πρωτοεμφανιζόμενοι από την Ασία, το Ουζμπεκιστάν και η Ιορδανία.

Οι Ουζμπέκοι, που έφτασαν στα ημιτελικά του Ασιατικού Κυπέλλου το 2011, τερμάτισαν τη μακρά αναμονή τους για την πρόκριση υπό τον αρχηγό της Ιταλίας, Φάμπιο Καναβάρο, που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006.

Ο ι«Λευκοί Λύκοι» διαθέτουν παίκτες όπως ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Αμπντουκόντιρ Χουσάνοφ, και ο πρώην επιθετικός της Ρόμα, Έλντορ Σομουρόντοφ, και ελπίζουν να κάνουν τη διαφορά σε έναν όμιλο (11ο) που περιλαμβάνει την Πορτογαλία, την Κολομβία και τη ΛΔ Κονγκό.

Η Ιορδανία, εν τω μεταξύ, τερμάτισε πίσω από τη Νότια Κορέα με τέσσερις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες σε 10 αγώνες στον τρίτο γύρο των προκριματικών στην Ασία.

Κατατάσσεται 64η στον κόσμο και η πρόοδός της είναι σταθερή, φτάνοντας στον τελικό του Ασιατικού Κυπέλλου του 2023, όπου ηττήθηκε από το οικοδεσπότη Κατάρ. Αργεντινή, Αλγερία και Αυστρία τους περιμένουν στον 10ο όμιλο.

Οι 48 ομάδες του Μουντιάλ 2026

Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

AFC (Ασία/Συμμετείχαν 46 εθνικές ομάδες): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ιράκ

CAF (Αφρική/53): Πράσινο Ακρωτήριο, Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Ακτή Ελεφαντοστού, Σενεγάλη, Νότια Αφρική. ΛΔ Κονγκό

CONCACAF (Βόρεια/Κεντρική Αμερική και Καραϊβική/32): Κουρασάο, Αϊτή, Παναμάς

CONMEBOL (Νότια Αμερική/10): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη

OFC (Ωκεανία/11): Νέα Ζηλανδία

UEFA (Ευρώπη/54): Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σκωτία, Ισπανία, Ελβετία, Βοσνία/ Ερζεγοβίνη, Τσεχία, Σουηδία, Τουρκία

Οι 12 όμιλοι της τελικής φάσης

1ος όμιλος: Μεξικό, Νότια Αφρική, Nότια Κορέα, Τσεχία

2ος όμιλος: Καναδάς, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Κατάρ, Ελβετία

3ος όμιλος: Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία

4ος όμιλος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη, Τουρκία

5ος όμιλος: Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισημερινός,

6ος όμιλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία , Τυνησία

7ος όμιλος: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία

8ος όμιλος: Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήριο

9ος όμιλος: Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, Ιράκ

10ος όμιλος:Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία

11ος όμιλος:Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

12ος όμιλος:Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς

Οι 16 πόλεις

Δεκαέξι διοργανώτριες πόλεις (Ατλάντα, Βοστώνη, Ντάλας, Γκουανταλαχάρα, Χιούστον, Κάνσας, Λος Άντζελες, Πόλη του Μεξικού, Μαϊάμι, Μοντερέι , Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Φιλαδέλφεια, Σαν Φραντσίσκο, Σιάτλ, Τορόντο και Βανκούβερ) ετοιμάζονται να καλωσορίσουν πάνω από πέντε εκατομμύρια οπαδούς από όλο τον κόσμο για τους 104 αγώνες του πιο διάσημου ποδοσφαιρικού τουρνουά στον πλανήτη μέσα σε 39 ημέρες, με έξι δισεκατομμύρια ακόμη να συμμετέχουν ως θεατές.

Παγκόσμια πρωταθλήτρια μετά 8 ματς

Μετά από μια μακρά συζήτηση σχετικά με τη μορφή (εξετάστηκε ακόμη και η επιλογή να υπάρχουν όμιλοι των τριών), η παραδοσιακή μορφή των τεσσάρων ομίλων θα διατηρηθεί, αν και ο αριθμός των ομίλων έχει αυξηθεί. Αντί για τους οκτώ ομίλους των πρόσφατων Παγκοσμίων Κυπέλλων (1 έως 8), θα υπάρχουν δώδεκα (1 έως 12).

Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν και από όλες αυτές, θα προκριθούν και οι οκτώ καλύτερες ομάδες που θα κατακτήσουν την τρίτη θέση. Αυτό θα καθορίσει τις 32 ομάδες που θα προχωρήσουν στον επόμενο γύρο. Αυτός ο γύρος των 32 είναι επίσης νέος, που σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας γύρος νοκ άουτ περισσότερο από πριν. Με άλλα λόγια, για να γίνει μια ομάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα πρέπει να παίξει οκτώ αγώνες, σε σύγκριση με επτά προηγουμένως.

Συνοπτικά τα 104 συνολικά παιχνίδια είναι: έξι παιχνίδια για κάθε όμιλο (72), 16 τη φάση των «32», 8 τη φάση των «16», 4 στους προημιτελικούς, 2 στα ημιτελικά, ο αγώνας για την 3η θέση και ο τελικός, φτάνοντας συνολικά τους 104 αγώνες.

Οι διαιτητές

Η FIFA έκανε γνωστή (9/4) τη λίστα με τους επιλεγμένους διαιτητές-χωρίς την παρουσία Ελλήνων- για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί στον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Ανάμεσα στους 52 διαιτητές έξι είναι γυναίκες.

Συνολικά 52 διαιτητές, 88 βοηθοί διαιτητές και 30 διαιτητές VARαπό όλες τις έξι συνομοσπονδίες επιλέχθηκαν για τους 104 αγώνες στις τρεις χώρες υποδοχής (https://digitalhub.fifa.com/asset/7879a8c6-c228-4848-a8de-7dc69b37b594/Final-List-of-Match-Officials-FWC-2026.pdf).

Το λογότυπο

Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου (FIFA World Cup Trophy), το πιο αναγνωρισμένο τρόπαιο παγκοσμίως, αποκαλύφθηκε ως το επίσημο λογότυπο του Μουντιάλ 2026 μαζί με τον αριθμό (26), της χρονιάς δηλαδή που θα γίνει η διοργάνωη,σε τελετή έγινε στο Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, 17 Μαΐου. Για πρώτη φορά στην ιστορία, μια εικόνα του τροπαίου απεικονίζεται μαζί με τη χρονιά που πραγματοποιείται το τουρνουά.

Οι τρεις μασκότ

Η ομάδα του 26 μόλις έγινε μεγαλύτερη και πιο διασκεδαστική! Η Maple, η Zayu και η Clutch είναι γεμάτες χαρά, ενέργεια και πνεύμα ενότητας, όπως ακριβώς και το ίδιο το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA».

Λόγια του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, με αφορμή την παρουσίαση, (25/9) των τριών μασκότ για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που θα φιλοξενήσουν, ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ