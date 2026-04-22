Δηλώνει συμμετοχή στο draft του ΝΒΑ ο Σαμοντούροβ!

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ πήρε την απόφαση να δηλώσει συμμετοχή στο φετινό draft του ΝΒΑ.

Ο Έλληνας άσος επέλεξε να κάνει την προσπάθειά του για το μεγάλο βήμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και όπως επιβεβαίωσε ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, θα δηλώσει συμμετοχή στο φετινό draft του ΝΒΑ.Ο Σαμοντούροβ θα δοκιμάσει τις δυνάμεις για το όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στη διαδικασία, τολμώντας το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Επιπλέον στα μυαλό του υπάρχει και το NCAA, με τον Έλληνα άσο να σκέφτεται και την παρουσία του σε κολέγιο από τη νέα σεζόν, αν δεν προχωρήσει τελικά το draft.

