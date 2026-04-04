Το ερωτηματικό στον Εθνικό και η νίκη... μονόδρομος με την Ανόρθωση

Οι Χαβιέρ Σιβέριο και Πάμπλο Γκονζάλες διεκδικούν την θέση του τιμωρημένου με κάρτες Αντερέγκεν. Αυτό είναι το ερωτηματικό του Βέσκο Μιχαήλοβιτς για τον αυριανό (05/04) αγώνα του Εθνικού με την Ανόρθωση στο Δασάκι.

Ο Σιβέριο αποκτήθηκε τον Γενάρη και οι Αχνιώτες περιμένουν πως στα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν θα πετύχει κάποια γκολ και θα βοηθήσει την ομάδα. Πάντως μέχρι τώρα ο Ισπανός φορ κινήθηκε στα ρηχά.

Οι άλλοι τρεις του Γενάρη

Σε αντίθεση με τον Σιβέριο, ο Χρίστος Γιούσης που αποκτήθηκε και αυτός τον Γενάρη πέτυχε τέσσερα σημαντικά γκολ και χάρισε βαθμούς στον Εθνικό. Τα άλλα δύο αποκτήματα, όπως για παράδειγμα ο Νενέκο, είναι βασικός και βοηθάει ενώ ο Πορτογάλος Καμάτσο δεν φάνηκε.

Απ’ εκεί και πέρα, ο τερματοφύλακας Ιωακείμ Τούμπας είχε πολύ καλή απόδοση με την ΑΕΛ και θα διατηρηθεί στην εστία. Τα βαθμολογικά και χρονικά περιθώρια στενεύουν για τον Εθνικό. Μετά το 1-1 με την ΑΕΛ η ομάδα της Άχνας θέλει μόνο νίκη με την Ανόρθωση.