Το ερωτηματικό στον Εθνικό και η νίκη... μονόδρομος με την Ανόρθωση
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ
Τα βαθμολογικά και χρονικά περιθώρια στενεύουν για τους Αχνιώτες
Οι Χαβιέρ Σιβέριο και Πάμπλο Γκονζάλες διεκδικούν την θέση του τιμωρημένου με κάρτες Αντερέγκεν. Αυτό είναι το ερωτηματικό του Βέσκο Μιχαήλοβιτς για τον αυριανό (05/04) αγώνα του Εθνικού με την Ανόρθωση στο Δασάκι.
Ο Σιβέριο αποκτήθηκε τον Γενάρη και οι Αχνιώτες περιμένουν πως στα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν θα πετύχει κάποια γκολ και θα βοηθήσει την ομάδα. Πάντως μέχρι τώρα ο Ισπανός φορ κινήθηκε στα ρηχά.
Οι άλλοι τρεις του Γενάρη
Σε αντίθεση με τον Σιβέριο, ο Χρίστος Γιούσης που αποκτήθηκε και αυτός τον Γενάρη πέτυχε τέσσερα σημαντικά γκολ και χάρισε βαθμούς στον Εθνικό. Τα άλλα δύο αποκτήματα, όπως για παράδειγμα ο Νενέκο, είναι βασικός και βοηθάει ενώ ο Πορτογάλος Καμάτσο δεν φάνηκε.
Απ’ εκεί και πέρα, ο τερματοφύλακας Ιωακείμ Τούμπας είχε πολύ καλή απόδοση με την ΑΕΛ και θα διατηρηθεί στην εστία. Τα βαθμολογικά και χρονικά περιθώρια στενεύουν για τον Εθνικό. Μετά το 1-1 με την ΑΕΛ η ομάδα της Άχνας θέλει μόνο νίκη με την Ανόρθωση.