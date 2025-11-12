ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν έφτανε η ήττα, έχασε και τον κορυφαίο αμυντικό του

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δεν έφτανε η ήττα από τον Απόλλωνα ο Εθνικός πλήρωσε και το τίμημα του τραυματισμού του κορυφαίου του αμυντικού. Πρόκειται για τον Εμμάνουελ Λομοτέι που υπέστη τράβηγμα και τίθεται αμφίβολος για τον εκτός έδρας αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου.

Ο κορυφαίος αμυντικός

Ο Γκανέζος στόπερ είναι ο κορυφαίος αμυντικός της Αχνιώτικης ομάδας. Ο Λομοτέι ήταν βασικός και αναντικατάστατος σε όλα τα παιχνίδια εκτός από το τελευταίο με τον Απόλλωνα που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 67’.

Δύο γκολ 4 βαθμοί και διπλά άτυχος

Αν και αμυντικός μετράει δύο σημαντικά γκολ. Σκόραρε στο 2-2 με την ΑΕΛ και έδωσε τον ένα βαθμό στον Εθνικό. Σκόραρε επίσης στην νίκη με 1-0 επί της Κράσαβας και έδωσε τους τρεις βαθμούς. Με τον Απόλλωνα ήταν δίπλα άτυχος. Πρώτα άτυχος με το δοκάρι που είχε και δεύτερο με τον τραυματισμό του.

Θετική διακοπή

Η διακοπή είναι θετική για τον Εμμάνουελ Λομοτέι. Όλο το ιατρικό τημ του Εθνικού έχει πέσει πάνω στον 27άχρονο Γκανέζο στόπερ με την ελπίδα να αποθεραπευθεί και να προλάβει τον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου. Όμως πρόκειται για τράβηγμα και για την ώρα τουλάχιστον αυτό φαντάζει δύσκολο.

Φιλικό με Ένωση

Την Παρασκευή ο Εθνικός θα δώσει φιλικό με την Ένωση στο Τάσος Μάρκου. Ο προπονητής Ίγκορ Ανγκελόφσκι θα δώσει χρόνο σε παίκτες που δεν έχουν παιχνίδια.

