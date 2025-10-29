Βιτίνια: «Ο Ενρίκε με έχει πάει σε επίπεδο που δεν πίστευα ότι θα φτάσω»

Ο παίκτης της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε πως υπό τις οδηγίες του Ενρίκε έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν ανέμενε.

«Πιστεύω πως ο Λουίς Ενρίκε είναι ένα σημείο καμπής για την καριέρα μου εδώ στην Παρί Σεν Ζερμέν. Με έχει ανεβάσει σε ένα άλλο επίπεδο, ένα επίπεδο που δεν πίστευα ότι μπορούσα να φτάσω.

Έχω αποκτήσει αυτοπεποίθηση και σημασία μέσα στην ομάδα, έχω φτάσει σε μια άλλη διάσταση. Νιώθω πραγματικά άνετα και βρίσκομαι στις καλύτερες συνθήκες όταν αγωνίζομαι υπό την καθοδήγηση του Λουίς Ενρίκε».

sdna.gr