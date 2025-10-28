Ικανοποίηση για τον «διαβασμένο» Ανγκελόφσκι στον Εθνικό

Ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι κερδίζει τις εντυπώσεις στον Εθνικό Άχνας, τόσο με τη σοβαρότητα του όσο για την προσωπικότητα του. Ο Βορειομακεδόνας τεχνικός σε τρία παιχνίδια στον πάγκο κέρδισε τα δύο τα οποία ήταν εντός έδρας (1-0 την Ε.Ν. Ύψωνα και 5-1 την Ένωση. Ηττήθηκε μόνο από την Πάφο εκτός έδρας με 4-0 σε ένα ματς που έτσι και αλλιώς η ήττα ήταν… εντός προγράμματος.

Έτσι μετά από οκτώ αγώνες, είναι στα άνω διαζώματα ο Εθνικός και με 14 βαθμούς είναι στην 5η θέση. Ακολουθεί το παιχνίδι του Σαββάτου με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.

Ο τεχνικός του Εθνικού είδε δύο φορές την Ένωση. Την μελέτησε πολύ και την αντιμετώπισε με ειδικό σχεδιασμό. Στο ξεκίνημα άφησε κάποιους χώρους στην Ένωση για να τρέξει, να χάσει δυνάμεις και να έχει αστάθεια στην άμυνά της. Και κτύπησε σε καθοριστικά σημεία ο Εθνικός, μία νίκη που καταγράφεται στην ιστορία λόγω της έκτασης του μεγάλου σκορ.