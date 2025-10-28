ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ικανοποίηση για τον «διαβασμένο» Ανγκελόφσκι στον Εθνικό

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ικανοποίηση για τον «διαβασμένο» Ανγκελόφσκι στον Εθνικό

Στα άνω διαζώματα η Αχνιώτικη ομάδα.

Ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι κερδίζει τις εντυπώσεις στον Εθνικό Άχνας, τόσο με τη σοβαρότητα του όσο για την προσωπικότητα του. Ο Βορειομακεδόνας τεχνικός σε τρία παιχνίδια στον πάγκο κέρδισε τα δύο τα οποία ήταν εντός έδρας (1-0 την Ε.Ν. Ύψωνα και 5-1 την Ένωση. Ηττήθηκε μόνο από την Πάφο εκτός έδρας με 4-0 σε ένα ματς που έτσι και αλλιώς η ήττα ήταν… εντός προγράμματος.

Έτσι μετά από οκτώ αγώνες, είναι στα άνω διαζώματα ο Εθνικός και με 14 βαθμούς είναι στην 5η θέση. Ακολουθεί το παιχνίδι του Σαββάτου με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.

Ο τεχνικός του Εθνικού είδε δύο φορές την Ένωση. Την μελέτησε πολύ και την αντιμετώπισε με ειδικό σχεδιασμό. Στο ξεκίνημα άφησε κάποιους χώρους στην Ένωση για να τρέξει, να χάσει δυνάμεις και να έχει αστάθεια στην άμυνά της. Και κτύπησε σε καθοριστικά σημεία ο Εθνικός, μία νίκη που καταγράφεται στην ιστορία λόγω της έκτασης του μεγάλου σκορ.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χειρουργήθηκε ο Παπαγιάννης, εκτός δράσης για 8 μήνες!

EUROLEAGUE

|

Category image

Μάρκου: «Τα παιδιά έδωσαν τη ψυχή τους»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ικανοποίηση για τον «διαβασμένο» Ανγκελόφσκι στον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Παίκτης της 'Ιντερ σκότωσε 81χρονο με το αυτοκίνητό του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπέλιγχαμ σε Πέδρι: «Κόκκινη; Ούτε με… Νεγκρέιρα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με το δεξί στο Ευρωπαϊκό η Εθνική Παίδων – «Χρυσός» σκόρερ ο Γερασίμου!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το φώναξε δυνατά η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ρεάλ: Χειρουργήθηκε ο Καρβαχάλ, επιστρέφει το 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: Έβδομος ο Κέιν, δέκατοι Χάαλαντ και Μπαπέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στήριξε Βινίσιους ο Κρόος: «Ούτε εμένα μου άρεσε να βγαίνω αλλαγή»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Serie A-9η αγωνιστική: Συνεχίζεται η δράση με ενδιαφέροντα παιχνίδια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γιαμάλ ετοιμάζεται να δώσει 11 εκατ. ευρώ για το παλιό σπίτι των Πικέ και Σακίρα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δύο πρόσωπα και πικρή γεύση στην «Αρένα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Βγαίνουν» τα εισιτήρια για τους «16» στο Κύπελλο Γερμανίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη