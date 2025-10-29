Ο Καλοσκάμης λύτρωσε την απογοητευτική ΑΕΚ στο 90+6′

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΑΕΚ τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Ηλιούπολη, αλλά ο Δημήτρης Καλοσκάμης με γκολ στο 96′ (0-1) τη λύτρωσε και έκανε το 3/3 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η ουραγός του Β’ ομίλου Ηλιούπολη ήταν ιδιαίτερα αξιόμαχη κόντρα στην ΑΕΚ, αλλά οι κιτρινόμαυροι πήραν το τρίποντο στο τέλος με τον Δημήτρη Καλοσκάμη. Η Ένωση είχε μια μέτρια εμφάνιση και δυσκολευόταν να δημιουργήσει ευκαιρίες στα αντίπαλα καρέ, αλλά στο 90+6′ πήρε τη νίκη.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να επιβληθεί στο πρώτο μέρος

Στο πρώτο μέρος η ΑΕΚ δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης και δεν κατάφερε να βρει κάποιο γκολ. Η Ηλιούπολη ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη στο ματς με το πλασέ του Χριστόπουλου από το ημικύκλιο της περιοχής να είναι αδύναμο και εύκολη λεία για τον Μπρινιόλι.

Η Ένωση έχασε την πρώτη της καλή στιγμή στο 19ο λεπτό. Οι κιτρινόμαυροι έκλεψαν την μπάλα έξω από την περιοχή της Ηλιούπολης και ο Λιούμπιτσιτς μοίρασε στον (αρχηγό) Γκρούγιτς, όμως το πλασέ του πέρασε εκτός.

Τρία λεπτά μετά η Ένωση είχε δοκάρι με τον Κουτέσα να πιάνει ένα δυνατό ευθύβολο σουτ, το οποίο σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Τσιλιγγίρη. Ο Ελβετός εκμεταλλευτήκε από τις κόντρες, καθώς η άμυνα της Ηλιούπολης δεν κατάφερε να απομακρύνει σωστά το γύρισμα του Πήλιου.

Η Ηλιούπολη απείλησε ξανά στο 25ο λεπτό. Ο Χριστόπουλος έφυγε στην πλάτη του Χρυσόπουλου και δοκίμασε ένα σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά η προσπάθειά του πέρασε λίγο άουτ.

Οι κιτρινόμαυροι ακολούθως προσπάθησαν να απειλήσουν την Ηλιούπολη, όμως ήταν καλά οργανωμένη στα καρέ της. Στο 27′ ο Κουτέσα έπιασε ένα πλασέ μετά από εκτέλεση πλαγίου του Κοσίδη, αλλά η μπάλα πήγε ψηλά. Στο 38′ η Ένωση έχασε διπλή ευκαιρία για να σκοράρει, καθώς ο Τσιλιγγίρης σταμάτησε πρώτα τον Γκρούγιτς κι ύστερα τον Πιερό με κεφαλιά.

Ο Καλοσκάμης τη λύτρωσε στο τέλος

Το δεύτερο μέρος συνεχίστηκε σε έναν πολύ αργό ρυθμό, καθώς η Ηλιούπολη αμύνθηκε μαζικά στα καρέ της και η ΑΕΚ δυσκολευόταν να απειλήσει τα αντίπαλα καρέ. Στο 51ο λεπτό η κεφαλιά του Μάνταλου που πρόλαβε τον Τσιλιγγίρη στην έξοδο πέρασε εκτός.

Στο 55ο λεπτό ο Γκρούγιτς δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, αφού απέφυγε έναν αντίπαλο με την μπάλα να περνάει εκτός. Η Ηλιούπολη προσπάθησε να βρει δίχτυα με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ζαφειράκη, όμως ο Μπρινιόλι τον σταμάτησε.

Έκτοτε η ΑΕΚ είχε έναν επιθετικό μονόλογο, όμως δυσκολευόταν πολύ να απειλήσει τα καρέ της Ηλιούπολης. Ο Κοϊτά ήταν εκείνος που δοκίμαζε να απειλεί από μακρινή απόσταση. Η προσπάθειά του στο 71ο λεπτό πήρε κατεύθυνση στην εστία, αλλά ο Τσιλιγγίρης τον σταμάτησε. Όσο περνούσε η ώρα η Ένωση πίεζε για το γκολ κι αυτό ήρθε στο 90+6΄με τον Δημήτρη Καλοσκάμη.

Ηλιούπολη: Τσιλιγγίρης, Τσάικα, Νόνης, Κωστούλας, Κεραμίδας (71′ Μαϊδανός), Θωμαΐδης, Κετ (46′ Σταματής), Κρέτση, Ζαφειράκης (70′ Ντούντα), Ουσμάν (70′ Νεοφυτίδης), Χριστόπουλος (90+1′ Στοϊκόβσκι).

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος (71′ Πενράις), Κοσίδης (58′ Κοϊτά), Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς (46′ Μάνταλος), Κουτέσα (58′ Καλοσκάμης), Πιερό.

