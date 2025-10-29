Τριάρα στο Αιγάλεω από τον Άρη

Ο Άρης πήρε τη νίκη που έψαχνε, σημειώνοντας το 3/3 στο Κύπελλο, έχοντας σε μεγάλα κέφια τα στόπερ του, που σημείωσαν τα δύο από τα τρία τέρματα των φιλοξενούμενων, με τον Μορόν να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στο 90+4΄.

Ισοφάρισε στην αρχή του ημιχρόνου για τους γηπεδούχους ο Φοφανά.

Παιχνίδι στο οποίο ο Άρης έψαχνε νίκη ψυχολογίας και διατήρηση του απολύτου στον θεσμό του κυπέλλου, ενώ οι γηπεδούχοι ένα δυνατό τεστ, απέναντι σε μια πιο ακριβή και ποιοτική ομάδα.

Οι δύο αντίπαλοι μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση, με πολλές και δυνατές μονομαχίες, με τον Χαμζά Μεντίλ να στέκεται και πάλι άτυχος, λίγες μόλις μέρες μετά την επιστροφή του στη δράση, αποχωρώντας τραυματίας με πρόβλημα στο γόνατο.

Οι κιτρινόμαυροι σκόραραν στο 26ο λεπτό με τον Μορόν, όμως ο βοηθός υπέδειξε τον επιθετικό του Άρη σε θέση οφσάιντ. VAR μπορεί να μην υπήρχε, όμως το ριπλέι δικαίωσε τον επόπτη της αναμέτρησης με το σκορ να παραμένει στο 0-0 ως το ημίωρο του αγώνα, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανεβάζει σταδιακά την απόδοσή της.

Aυτό που δεν κατάφερε να κάνει (νομότυπα) ο Μορόν, μπόρεσε ο Ρόουζ λίγα λεπτά αργότερα, στο 30ο λεπτό ο αμυντικός των φιλοξενούμενων πήδηξε στο πρώτο δοκάρι, μετά από στημένη φάση, για να γράψει το 0-1 και να βάλει σε θέση οδηγού την ομάδα του.

To πρώτο ημίχρονο κύλησε δίχως περαιτέρω συγκινήσεις με τον Άρη να διατηρεί το προβάδισμα.

Στην επανάληψη οι δύο ομάδες μπήκαν πιο ορεξάτες, με το Αιγάλεω να βρίσκει άμεσα απάντηση, με το "καλημέρα" της έναρξης, με τον Φοφανά να ισοφαρίζει με ωραία ενέργεια και να γράφει το 1-1.

Ένα λεπτό αργότερα ο Μορόν είχε την δυνατότητα να βαλει εκ νέου τον Άρη σε θέση οδηγού, όμως δεν σημάδεψε σωστά στο τετ α τετ του με τον Κυρίτση, με τη μπάλα να περνάει εκτός, σε κόρνερ.

Απάντηση με... διπλό δοκάρι και τρομερή ευκαιρία για το 2-1 και την ανατροπή, με Αθανασακόπουλο και Γιαννίκο, με τον Αθανασιάδη να είναι ένας απλός παρατηρητής της φάσης, στο 56'.

Όσα δεν κατάφεραν οι γηπεδούχοι, μπόρεσε και πάλι από στημένη φάση, ο Σούντμπεργκ, δίνοντας προβάδισμα και πάλι στον Άρη για το 2-1 στο 59ο λεπτό.

Μεγάλες χαμένες ευκαιρίες, σχεδόν με παρόμοιο τρόπο, με Γιαννιώτα και Μορόν να μην μπορούν να κλειδώσουν την νίκη στο 64' και 66' αντίστοιχα. Ο Άρης δημιουργούσε καλές στιγμές, όμως τα τελειώματά τους δεν ήταν ψύχραιμα και η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα του Κυρίτση.

Ο Λορέν Μορόν έγραψε το τελικό 1-3 στο φινάλε του αγώνα, με άπιαστη κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Μόντσου στο 94'.

Το τελικό 1-3 έδωσε σημαντικό τρίποντο για τον Άρη, που έμεινε στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας του κυπέλλου, έχοντας το απόλυτο.

Αιγάλεω (Βελιτζέλος): Κυρίτσης, Φέλιξ, Απαλοδήμας, Πιέτρης, Ταμπά, Καράμπας, Βάρκα, Τσιλιγκίρης, Φοφανά, Γιαννίκος, Κουϊρουκίδης.

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Μεντίλ, Ρόουζ, Σούντμπεργκ, Παναγίδης, Γένσεν, Μορουτσάν, Γιαννιώτας, Σίστο, Μορόν.

