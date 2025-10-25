Ξεπέρασε Σεμέδο με δύο γκολ σε 2΄ ο Αντερέγκεν

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ ανέβηκε ο Νικολάς Αντερέγκεν, ξεπερνώντας τον Γουίλι Σεμέδο.

Ο επιθετικός του Εθνικού διαμορφώνοντας στο 45+4΄ του αγώνα με την Ένωση στο Δασάκι το 3-1 για τους Αχνιώτες, έφτασε με το πέμπτο του γκολ τον Αφρικανό άσο της Ομόνοιας, ενώ δύο λεπτά αργότερα (45+6΄) σκόραρε εκ νέου ξεπερνώντας τον με το έκτο του.

Σημειώνεται ότι ο Εθνικός σκόραρε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις και συνολικά τέσσερα σε διάστημα 18 λεπτών (δείτε ΕΔΩ)!

