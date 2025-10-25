Τέσσερα γκολ σε 18΄ ο Εθνικός, τρία στις καθυστερήσεις!

Απίθανα πράγματα έγιναν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα στο Δασάκι ανάμεσα σε Εθνικό και Ένωση, με τους γηπεδούχους να σκοράρουν τρία γκολ!

Αφότου η Ένωση προηγήθηκε στο 4ο λεπτό, οι Αχνιώτες ισοφάρισαν στο 34΄ κι ακολούθως ολοκλήρωσαν την ανατροπή με τρία γκολ στο έξτρα επτάλεπτο (45+4΄, 45+6΄, 45+7΄)!

Σημειώνεται πως είχαν υποδειχθεί επτά λεπτά καθυστερήσεις.

Συνολικά ο Εθνικός σκόραρε τα τέσσερα του γκολ σε διάστημα 18 λεπτών, με τον Αντερέγκεν να πετυχαίνει δύο εξ αυτών και τους Παπαγεωργίου, Ψάλτη τα υπόλοιπα.