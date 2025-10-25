Ούτε τώρα η Ένωση, πεντάρα με... ξέσπασμα ο Εθνικός!

Τι κι αν η Ένωση προηγήθηκε από το 4ο λεπτό, όχι μόνο δεν κατάφερε ούτε τώρα να γευτεί για πρώτη φορά τη χαρά της νίκης αλλά δέχθηκε και βαριά ήττα, με τον Εθνικό να επικρατεί με 5-1 στο Δασάκι για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Παραλιμνίου άνοιξε το σκορ με εκτέλεση πέναλτι του Μουσιελάνι έπειτα από χέρι του Οφόρι στο 1΄, όμως ο Εθνικός, αφότου ισοφάρισε στο 34΄ με τον Παπαγεωργίου... άστραψε και βρόντηξε στο επτάλεπτο των καθυστερήσεων! Αρχικώς ο Αντερέγκεν ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 45+4΄ με κοντινό σουτ, δύο λεπτά αργότερα ο Αργεντινός σκόραρε ξανά με πλασέ, ενώ στο 45+7΄ ο Ψάλτης με εκπληκτικό φαλτσαριστό πλασέ λίγο έξω από την περιοχή διαμόρφωσε το 4-1.

Η Ένωση, που στο 21΄ είχε δοκάρι με τον Έλα, είχε στο 59΄ ακόμη ένα, με τον Έντσον, όμως δεν μπόρεσε να βρει το γκολ που θα την έβαζε ξανά στο παιχνίδι, αντιθέτως οι Αχνιώτες έφτασαν σε πέμπτο γκολ, με τον Σέχας στο 80΄.

Σημειώνεται πως ο Αντερέγκεν με τα δύο του γκολ σε ένα δίλεπτο έφτασε τα έξι στο πρωτάθλημα κι είναι πια ο πρώτος σκόρερ, έχοντας ξεπεράσει τον Σεμέδο (που έχει αγώνα λιγότερο).

Ο Εθνικός με την τέταρτη του νίκη ανέβηκε στους 14 βαθμούς και την πέμπτη θέση (με αγώνα περισσότερο από ΑΕΚ και Απόλλωνα) ενώ η Ένωση παρέμεινε χωρίς τρίποντο και καθηλωμένο στον πάτο με έναν βαθμό.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Τούμπας, Ψάλτης (81΄ Δημητρίου), Λομοτέι, Αγγελόπουλος, Οφόρι, Κανέ (61΄ Σέχας), Κονφέ, Παπαγεωργίου, Μασάδο (61΄ Μάια), Μπρένο (77΄ Πεχλιβάνης), Αντερέγκεν (77΄ Ροντριγκίνιο).

ΕΝΩΣΗ: Παναγιώτου, Σάκιτς, Σ. Ιωάννου, Oκέκε, Ρισβάνης (24΄ Λόχαν), Ροντρίγκο, Έντσον (68΄ Κατσιαρής), Κάναντι (54΄ Ντίρα), Κουρέζ (54΄ Καζάν), Έλα, Μουσιελιάνι (68΄ Μπαλούα).

ΣΚΟΡΕΡ: 34΄ Παπαγεωργίου, 45+4΄, 45+6΄ Αντερέγκεν, 45+7΄ Ψάλτης, 80΄ Σέχας / 4΄ πεν. Μουσιελάνι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 21΄ Ψάλτης / 27΄ Κούρες, 30΄ Έντσον, 75΄ Σάκιτς

KOKKINEΣ: - / 86΄ Έλα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης