Φιρμάνι για το δανεισμό από τον ΑΠΟΕΛ στον ΕΝ Ύψωνα

Ανακοινώθηκε και επίσημα ο δανεισμός του Αλγκασίμ Μπα από τον ΑΠΟΕΛ στην νεοφώτιστη ομάδα του ΕΝ Ύψωνα.

Το φιρμάνι:

«Η FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ ΥΨΩΝΑ ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Αλγκασίμ Μπα (Algassime Bah) με την μορφή δανεισμού από τον ΑΠΟΕΛ μέχρι το τέλος της περιόδου 2025/26.

Ο Αλγκασίμ αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός. Γεννήθηκε στις 12/11/2002 στην Γουινέα. Έχει αγωνιστεί σε όλες τις εθνικές ομάδες της χώρας του μέχρι και την κάτω των 23 ετών. Την περσινή χρονιά με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ κατέγραψε 21 συμμετοχές πετυχαίνοντας 1 γκολ. Στην Ελλάδα αγωνίστηκε με τα χρώματα του Ολυμπιακού Β’. Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».