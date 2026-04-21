Ο Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη - Ο λόγος του ταξιδιού πριν τον τελικό του ΠΑΟΚ

Το Σάββατο (25/4) ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει το Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στον ΟΦΗ και λίγες μέρες πριν ο Ιβάν Σαββίδης έφθασε στη Θεσσαλονίκη.

Για τον ΠΑΟΚ η διεκδίκηση του πρωταθλήματος αφορά πλέον μόνο μαθηματικές πιθανότητες, αλλά μπροστά του ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει μπρος τα του μία σημαντική πρόκληση. Λίγες μέρες μετά τα εκατοστά γενέθλια του συλλόγου, η ομάδα ποδοσφαίρου, το Σάββατο (25 Απριλίου, 20:30) θα διεκδικήσει το Κύπελλο Ελλάδας στον τελικό κόντρα στον ΟΦΗ. 

Πριν το σπουδαίο ματς, στη Θεσσαλονίκη έφθασε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα είναι στο γήπεδο το Σάββατο, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως έφθασε στη συμπρωτεύουσα, κατ' αρχάς για προσωπικούς λόγους, αλλά θα έχει και επαφές με την ομάδα.  

Στο αγωνιστικό κομμάτι των εξελίξεων, ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξεχνάει από εδώ και στο εξής της υπηρεσίες του Γιώργου Γιακουμάκη. Τελικά, επιβεβαιώθηκαν οι δυσοίωνες προβλέψεις, διαγνώστηκε με θλάση και λογικά θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν. Να θυμίσουμε ότι εξαιρετικά αμφίβολος εν όψει Τελικού είναι ο Ντέγιαν Λόβερν, ο οποίος έχει υποστεί διάστρεμμα από την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ για τα Playoffs της Stoiximan Super League.

