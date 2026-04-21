Η ΑΕΚ κατάφερε να ανταποκριθεί σε απόλυτο βαθμό απέναντι στους διεκδικητές του τίτλου
Η ΑΕΚ με δύο σπουδαίες εμφανίσεις κέρδισε Ολυμπιακό (0-1) και ΠΑΟΚ (3-0), κρατώντας γερά την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα
Είναι σημαντικό ότι η ΑΕΚ ανταποκρίθηκε σε απόλυτο βαθμό απέναντι στους διεκδικητές του τίτλου Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Σε τρομερή κατάσταση ο Ρέλβας και στα δύο ματς, κάτι που αναδεικνύει το πόσο σημαντική ήταν αυτή η μεταγραφή στο ξεκίνημα της σεζόν.
Ηγετική φυσιογνωμία ο Μουκουντί για την ΑΕΚ, όλοι οι παίκτες τον θεωρούν ως τον απόλυτο ηγέτη μέσα στο γήπεδο.
