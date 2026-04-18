Οι σκέψεις του Νίκολιτς και οι σίγουροι για ΠΑΟΚ

Η ήττα και ο αποκλεισμός από τη Ράγιο Βαγεκάνο άφησαν «σημάδια», ωστόσο στο εσωτερικό της ομάδας υπάρχει διάθεση άμεσης αντίδρασης. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ αντιμετωπίζεται ως κομβικό, τόσο βαθμολογικά όσο και σε επίπεδο ψυχολογίας.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του με βάση τον κορμό της ομάδας, χωρίς να αποκλείονται μικρές παρεμβάσεις στην ενδεκάδα, κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή, όπου η παρουσία του Γιόβιτς θεωρείται δεδομένη.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει και μια θετική παράμετρος, καθώς η ΑΕΚ κατέγραψε αλματώδη άνοδο στην κατάταξη συλλόγων της UEFA, επιβεβαιώνοντας την ευρωπαϊκή της πρόοδο παρά τον αποκλεισμό.

