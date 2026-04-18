Ολυμπιακός: Το βάρος για το γκολ στον Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποτελεί το καλύτερο χαρτί του Ολυμπιακού στην επίθεση και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει πολλά από αυτόν στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Στα τελευταία παιχνίδια οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία στο σκοράρισμα, με τον Μαροκινό στράικερ να μη βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση μετά το Κόπα Άφρικα.

Ωστόσο, δεν έχει ξεχάσει την… τέχνη του γκολ και ο Μεντιλίμπαρ προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να τον ενεργοποιήσει. Είναι σαφές πως το σχήμα με δύο επιθετικούς και παρτενέρ του Ελ Κααμπί τον Ταρέμι δεν έχει αποδώσει, γι’ αυτό ο Βάσκος τεχνικός προσανατολίζεται στην πετυχημένη συνταγή του 4-2-3-1. Ο 33χρονος φορ δουλεύει σκληρά σε όλες τις προπονήσεις με τον προπονητή να μιλά μαζί του και να του εξηγεί ακριβώς τι θέλει από αυτόν.

Είναι γεγονός ότι ο Ελ Κααμπί έχει βάλει γκολ στα μεγάλα παιχνίδια του Ολυμπιακού και ειδικά εκτός έδρας, ωστόσο την τελευταία φορά που σκόραρε σε τέτοιο ματς ήταν με την Μπαρτσελόνα τέλη Οκτωβρίου. Ωστόσο ο Μαροκινός έχει πετύχει τα 12 από τα 20 γκολ του φέτος μακριά από το «Γ. Καραϊσκάκης». Και οι Πειραιώτες περιμένουν από αυτόν να σκοράρει ξανά σε ένα ντέρμπι, σε αυτό της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.

