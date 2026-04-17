Χαλαρότητα ή «πρόβα τζενεράλε» για τον Μάρτινς;

Η αποψινή(19:00) αναμέτρηση της ΑΕΛ απέναντι στην ΕΝΠ μοιάζει, τουλάχιστον βαθμολογικά, να περνά σε δεύτερη μοίρα. Κι αυτό γιατί στον ορίζοντα δεσπόζει το μεγάλο ραντεβού της Τετάρτης, ένα παιχνίδι που μπορεί να καθορίσει ολόκληρη τη σεζόν, προσφέροντας πρόκριση στον τελικό κυπέλλου και την ευκαιρία για τρόπαιο αλλά και ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μάρτινς, βρίσκεται μπροστά σε ένα κλασικό αλλά κρίσιμο δίλημμα. Διαχείριση ή ρυθμός; Από τη μία, η λογική λέει πως η ξεκούραση βασικών ποδοσφαιριστών είναι απαραίτητη. Η σεζόν βρίσκεται στο πιο απαιτητικό της σημείο και η φρεσκάδα ενόψει ενός «τελικού πριν τον τελικό» μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Από την άλλη, υπάρχει και η προσέγγιση της «πρόβας τζενεράλε». Ένα παιχνίδι, ακόμη κι αν είναι βαθμολογικά αδιάφορο, μπορεί να λειτουργήσει ως ιδανική ευκαιρία για να δοκιμαστούν σχήματα, να διατηρηθεί ο αγωνιστικός ρυθμός και να «κουμπώσουν» οι λεπτομέρειες πριν τη μεγάλη μάχη.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η σύγκριση με τον επερχόμενο αντίπαλο, την Πάφο FC. Η ομάδα της Πάφου έχει υποχρεώσεις το Σάββατο απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας σε ένα παιχνίδι με ουσιαστικό ενδιαφέρον, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τη φρεσκάδα και τη διαχείριση του δικού της ρόστερ. Σε αντίθεση, η ΑΕΛ έχει το πλεονέκτημα των περισσότερων ημερών ξεκούρασης, ένα στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό, αν αξιοποιηθεί σωστά.

Το αποψινό παιχνίδι, ίσως να μην κρίνει κάτι, όμως αποτελεί κομμάτι μιας ευρύτερης στρατηγικής. Είτε ως ευκαιρία αποφόρτισης είτε ως τελευταία δοκιμή πριν την υπέρβαση, οι επιλογές που θα γίνουν σήμερα μπορεί να αποτυπωθούν ξεκάθαρα την Τετάρτη και τότε, εκεί όπου όλα πραγματικά μετράνε.

Αντρέας Πολυκάρπου