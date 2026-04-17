Bundesliga - 30ή αγωνιστική: «Matchball» τίτλου για Μπάγερν, κορυφώνεται η μάχη για Ευρώπη και παραμονή

Η 30ή αγωνιστική της Bundesliga μπορεί να φέρει στέψη πρωταθλήτριας για τη Μπάγερν, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει ντέρμπι επιβίωσης, κρίσιμα παιχνίδια για την τετράδα και μάχες με φόντο την Ευρώπη.

Στην τελική της ευθεία μπαίνει η Bundesliga, με την 30ή αγωνιστική να ενδέχεται να κρίνει ακόμη και τον τίτλο, την ώρα που η «μάχη» για Ευρώπη και παραμονή κορυφώνεται.

Το μεγάλο παιχνίδι διεξάγεται στο Μόναχο, όπου η Μπάγερν υποδέχεται την Στουτγκάρδη. Οι Βαυαροί μπαίνουν στο ματς με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη, που σε συνδυασμό με χειρότερο αποτέλεσμα της Ντόρτμουντ, μπορεί να τους χαρίσει και μαθηματικά τον τίτλο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το μεγάλο ντέρμπι του Βορρά, με τη Βέρντερ Βρέμης να αντιμετωπίζει το Αμβούργο. Δεν πρόκειται απλώς για ένα παραδοσιακό παιχνίδι με έντονη αντιπαλότητα, αλλά για μια αναμέτρηση με άμεσες βαθμολογικές συνέπειες. Η Βέρντερ βρίσκεται κοντά στην επικίνδυνη ζώνη, ενώ το Αμβούργο ψάχνει βαθμούς για να αποφύγει μπλεξίματα, σε ένα παιχνίδι όπου το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη «μάχη» της παραμονής.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στη «μάχη» της Ευρώπης. Η Ντόρτμουντ ταξιδεύει στην έδρα της Χόφενχαϊμ, θέλοντας να αντιδράσει μετά την απώλεια βαθμών και να παρατείνει την στέψη της Μπάγερν. Παράλληλα, η Λειψία έχει δύσκολη αποστολή στη Φρανκφούρτη απέναντι στην Άιντραχτ, σε ένα από τα πιο απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια της αγωνιστικής.

Η αυλαία ανοίγει με ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την παραμονή, καθώς η Ζανκτ Πάουλι υποδέχεται την Κολωνία. Για τους γηπεδούχους πρόκειται για ματς-τελικό, καθώς χρειάζονται βαθμούς για να παραμείνουν στη «μάχη», ενώ η Κολωνία με νίκη μπορεί να απομακρυνθεί σημαντικά από την επικίνδυνη ζώνη.

Το πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής:

Παρασκευή, 17/4

Ζανκτ Πάουλι-Κολωνία (21:30)

Σάββατο, 18/4

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Χόφενχαϊμ-Μπορούσια Ντόρτμουντ (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λειψία (19:30)

Κυριακή, 19/4

Φράιμπουργκ-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη (18:30)

Γκλάντμπαχ-Μάιντς (20:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (31ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή, 24/4

Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου (21:30

Σάββατο, 25/4

Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Κολωνία-Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)

Αμβούργο-Χόφενχαϊμ (19:30)

Κυριακή, 26/4

Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ (18:30)

