ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βαθμολογία UEFA: Εκτός δεκάδας η Ελλάδα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η θέση που ξεκινάει από τη νέα σεζόν

Ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός της ΑΕΚ έριξε οριστικά ταφόπλακα στις ελπίδες της Ελλάδας για είσοδο στην πρώτη δεκάδα της UEFA, με την Τσεχία να διατηρεί ακέραιο το προβάδισμα.

Η ΑΕΚ πάλεψε κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, αλλά η βαριά ήττα με 3-0 στη Μαδρίτη αποδείχθηκε καταδικαστική. Παρά τη νίκη με 3-1 στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, η Ένωση αποχαιρέτησε το Conference League και μαζί της η Ελλάδα τις ελπίδες της για είσοδο στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA.

Με αυτόν τον τρόπο η χώρα μας τερμάτισε στην 11η θέση υπολειπόμενη κάτι παραπάνω από 100 βαθμούς απέναντι στους Τσέχους, όμως η νέα σεζόν θα τη βρει από διαφορετική αφετηρία. Συγκεκριμένα η Ελλάδα θα ξεκινήσει από τη 12η θέση του country ranking, καθώς την 11η θέση θα πάρει η Πολωνία.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ομάδα που θα κατακτήσει του χρόνου τη Super League δεν θα συμμετάσχει απευθείας στη League Phase του Champions League, αλλά θα βρεθεί στα play-offs από το μονοπάτι των πρωταθλητών τη σεζόν 2027/2028.

Από την πλευρά του ο δεύτερος θα βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, ο τρίτος στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, ενώ ο Κυπελλούχος θα βρεθεί στα play-offs του Europa League.

Η θέση της Ελλάδας στο ranking της UEFA από τη νέα σεζόν:

  • 9. Τουρκία 46.375 – 1.200 βαθμοί
  • 10. Τσεχία 43.025 – 1.200 βαθμοί
  • 11. Πολωνία 42.125 – 0 βαθμοί
  • 12.Ελλάδα 42.012 – 0 βαθμοί
  • 13. Δανία 34.306 – 0 βαθμοί

Gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

