Ψηλά στη λίστα ο Σα Πίντο

O 52χρονος Πορτογάλος τεχνικός είναι μία από τις περιπτώσεις που αρέσουν και εξετάζονται από τους κυανόλευκους για την τεχνική ηγεσία τους.

Είναι γνωστό πως από τη στιγμή που πάρθηκε η απόφαση ώστε να μη συνεχίσει ο Γιώργος Πετράκης στην τεχνική ηγεσία του Ηρακλή, οι Κυανόλευκοι βγήκαν στην αγορά και αναζητούν τον επόμενο προπονητή που θα τους οδηγήσει στη νέα εποχή, στην οποία έχει μπει η ομάδα και θα τη βρει στη Stoiximan Super League.

Όλο το προηγούμενο διάστημα έγιναν κάποιες επαφές με ορισμένους προπονητές, Έλληνες και ξένους. Ωστόσο, ένα από τα ονόματα που μέχρι στιγμής δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας και φαίνεται πως εξετάζεται και βρίσκεται ψηλά στη λίστα των κυανόλευκων, είναι αυτό του Ρικάρντο Σα Πίντο.

Ο 52χρονος Πορτογάλος τεχνικός, που έχει θητεύσει στην πατρίδα μας σε ΟΦΗ και Ατρόμητο – με διπλή θητεία στους Περιστεριώτες – είναι μία επιλογή που έπεσε στο τραπέζι. Τα χαρακτηριστικά του συγκεντρώνουν πολλά από τα στοιχεία που αναζητούν στον Ηρακλή για τον επόμενο προπονητή τους.

Διαθέτει παραστάσεις από πολλά και διαφορετικά πρωταθλήματα, έχει εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις και διαθέτει ισχυρή προσωπικότητα. Κοινώς, στον Ηρακλή θεωρούν πως έχει όλο το “πακέτο” και αυτός είναι και ο κύριος λόγος που το τελευταίο διάστημα η επιλογή του κερδίζει έδαφος.

Βέβαια, κανείς τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να μιλήσει για συζητήσεις που είναι προχωρημένες. Ωστόσο, δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να προκύψουν εξελίξεις, θετικές ή αρνητικές.

Σε κάθε περίπτωση, στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης έχουν βάλει μπροστά τις μηχανές τους και θέλουν να κλείσουν άμεσα το θέμα του νέου προπονητή και όπως φαίνεται, έχουν ορίσει ψηλά τον πήχη σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο που θα οδηγήσει την ομάδα στο νέο πρωτάθλημα.

Θυμίζουμε πως, εκτός από το πέρασμά του από την Ελλάδα, ο Σα Πίντο έχει προπονήσει ομάδες της Πορτογαλίας, της Βραζιλίας, της Πολωνίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας, ενώ πριν δύο χρόνια κατέκτησε το πρωτάθλημα της Κύπρου με τον ΑΠΟΕΛ. Η τελευταία ομάδα στην οποία εργάστηκε ήταν η Εστεγκλάλ από το πρωτάθλημα του Ιράν.

Πηγή: sport24.gr

