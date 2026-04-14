Ο Έσκας στο ΑΕΚ-Ράγιο Βαγιεκάνο

Ένας γνώριμος διαιτητής θα σφυρίξει την Πέμπτη (16/4, 22:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια τον επαναληπτικό προημιτελικό του Conference League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ράγιο Βαγεκάνο, ο Έσπεν Έσκας.

Ο 37χρονος Νορβηγός έχει βρεθεί τρεις φορές στο δρόμο των «κιτρινόμαυρων». Ήταν στην πρόκριση επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ στον τρίτο προκριματικό γύρο των playoffs του Champions League στις 19 Αυγούστου 2023, ενώ σφύριξε δύο αναμετρήσεις της Ένωσης στο πρωτάθλημα.

Στις 19/2/2023 ήταν στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 2-0 και στις 19/01/2025 στο Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1-0.

Φέτος ο Νορβηγός έχει βρεθεί σε έξι ματς του Champions League, ανάμεσά τους και το Αταλάντα-Μπάγερν 1-6 για τους «16».

Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Γιαν Έρικ Ένγκαν και Ίσαακ Έλιας Μπασέβκιν, ενώ τέταρτος ο Σίγουρντ Κρίνγκσταντ. Στο VAR θα είναι δύο Ιταλοί, οι Μίκαελ Φάμπρι και Τζανλούκα Αουρελιάνο.

