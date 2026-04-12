Ολυμπιακός: Ξανά στο προσκήνιο ο Περέιρα

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως δεν έχει ξεχάσει τον Λέο Περέιρα της Φλαμένγκο ενόψει καλοκαιριού.

Στα υπόψη του Ολυμπιακού παραμένει η περίπτωση του Λέο Περέιρα για το κέντρο της άμυνας, ενόψει του καλοκαιριού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Βραζιλία, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν σταματήσει να ενδιαφέρονται για τον στόπερ της Φλαμένγκο, για τον οποίο είχε κάνει κρούση τον περασμένο Δεκέμβριο, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη πρόταση.

Ο Περείρα, ωστόσο, έχει πολλά θετικά στοιχεία, μεγάλη εμπειρία με

σχεδόν 300 συμμετοχές με τη φανέλα της Φλαμένγκο. Φέτος είναι και πάλι βασικό στέλεχος της άμυνας, μετρώντας 17 ματς και 2 γκολ.

