Νεκρός 20χρονος ποδοσφαιριστής σε ένοπλη ληστεία στο λεωφορείο της ομάδας

Το περιστατικό συνέβη στον δρόμο Γκοάσο-Μπιμπιάνι

Ο εξτρέμ της Μπερέκουμ Τσέλσι, Ντόμινικ Φρίμπονγκ, σκοτώθηκε στη διάρκεια ένοπλης ληστείας στο λεωφορείο, με το οποίο η ομάδα του επέστρεφε χθες (12/4) από εκτός έδρας αναμέτρηση για την Premier League της Γκάνας, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας (GFA). Το περιστατικό συνέβη στον δρόμο Γκοάσο-Μπιμπιάνι, στα νότια της χώρας, καθώς η Μπερέκουμ Τσέλσι επέστρεφε στη «βάση» της μετά τη συνάντηση με τη Σαμαρτέξ στο Σαμρέμποϊ.

«Κατά την επιστροφή μας στο Μπερέκουμ από το Σαμρέμποϊ, το λεωφορείο της ομάδας μας δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα ένοπλων ληστών που μπλόκαραν τον δρόμο, για να εμποδίσουν τη διέλευσή μας» αναφέρει ο σύλλογος σε σημερινή (13/4) ανακοίνωσή του και προσθέτει: «Μασκοφόροι άνδρες που κρατούσαν όπλα και τουφέκια άρχισαν να πυροβολούν το λεωφορείο μας, καθώς ο οδηγός προσπάθησε να κάνει όπισθεν. Οι παίκτες και το επιτελείο έτρεξαν σε κοντινούς θάμνους για να καλυφθούν».

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γκάνας γνωστοποίησε αργότερα ότι ο 20χρονος Φρίμπονγκ έχασε τη ζωή του στο περιστατικό, καθώς χτυπήθηκε στο κεφάλι. «Η GFA έλαβε με βαθύ σοκ και βαθιά θλίψη την τραγική είδηση του θανάτου του Ντόμινικ Φρίμπονγκ της Μπερέκουμ Τσέλσι» αναφέρει η ομοσπονδία στη σχετική ανακοίνωσή της και προσθέτει: «Αυτό το τραγικό συμβάν δεν είναι μόνο μια τεράστια απώλεια για την Μπερέκουμ Τσέλσι, αλλά και για το ποδόσφαιρο της Γκάνας στο σύνολό του. Ο Ντόμινικ ήταν ένα πολλά υποσχόμενο νεαρό ταλέντο, του οποίου η αφοσίωση και το πάθος για το παιχνίδι ενσάρκωσαν το πνεύμα του πρωταθλήματός μας».

Η ομοσπονδία τονίζει ότι θα ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας για τους συλλόγους που ταξιδεύουν για εγχώριες διοργανώσεις. Σε παρόμοιο περιστατικό το 2023, το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή των Λέγκον Σίτιζ δέχθηκε επίθεση μετά από έναν αγώνα στο Σαμαρτέξ, μολονότι δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Έτοιμη η Εθνική Γυναικών - «Η νίκη είναι η μόνη μας ελπίδα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Διαφωνία» Μπεργκ και Κουλιμπαλί

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν είναι κομβικό, έχουμε άλλα επτά παιχνίδια μετά την ΑΕΚ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νεκρός 20χρονος ποδοσφαιριστής σε ένοπλη ληστεία στο λεωφορείο της ομάδας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σομποσλάι: «Είμαστε έτοιμοι για να… πεθάνουμε στον αγωνιστικό χώρο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κουλιμπαλί: «Μετά τον Άρη νιώθαμε όλοι θυμωμένοι – Τελικός με την ΑΕΚ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ηλιόπουλος: «Χρόνια πολλά ΑΕΚάρα, για πολλούς αιώνες»

Ελλάδα

|

Category image

Θετικές οι ενδείξεις για Ρομέρο, προλαβαίνει το Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η καλύτερη απάντηση από Λαουτάρο και Τσαλχάνογλου μετά τη ρήξη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοκαριστικές αποκαλύψεις από τον Ριτσάρλισον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H Σάκκαρη παρέμεινε στην 38η θέση

Τένις

|

Category image

Απόλυτο φαβορί για τον τίτλο η Άρσεναλ σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Φάμπρεγας την «είπε» στον Κίβου για την γκρίνια στον τέταρτο: «Είστε η Ίντερ, λίγη ψυχραιμία...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέτυχε το στόχο της παραμονής στη Β΄ κατηγορία η Εθνική Γυναικών

Τένις

|

Category image

Ο Μαρτίνς και το «χτίσιμο»

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη