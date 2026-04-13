Σομποσλάι: «Είμαστε έτοιμοι για να… πεθάνουμε στον αγωνιστικό χώρο»

Η Λίβερπουλ το βράδυ της Τρίτης (14/04, 22:00) θα κυνηγήσει μία επική ανατροπή απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, με στόχο να επανέλθει από το 2-0 του Παρισιού και να φύγει αυτή για τα ημιτελικά του Champions League.

Το έργο των «κόκκινων» σαφώς είναι πολύ δύσκολο, ωστόσο ο Ντομινίκ Σομποσλάι, ίσως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ για φέτος, δηλώνει έτοιμος για τη μονομαχία αυτή και πρόθυμος να… πεθάνει στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να πάρει η ομάδα του την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ντομινίκ Σομποσλάι:

«Είμαι έτοιμος να πεθάνω στον αγωνιστικό χώρο, εγώ όπως και όλοι οι συμπαίκτες μου. Θα δώσουμε τα πάντα από το 1ο λεπτό μέχρι και το 125ο εάν χρειαστεί.

Το Άνφιλντ θα κάνει τη διαφορά αύριο. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει πολλές φορές. Δεν θα είμαστε μόνο 11 παίκτες και οι αλλαγές που θα γίνουν, αλλά ένα ολόκληρο γήπεδο. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και δεν χρειαζόμαστε κανένα άλλο κίνητρο».