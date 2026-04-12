Ο κόσμος της ΑΕΚ γεμίζει τη Νέα Φιλαδέλφεια με Ράγιο, ελάχιστα τα εισιτήρια που έχουν απομείνει

Ο Μάρκο Νίκολιτς έστειλε μήνυμα πίστης εν όψει της ρεβάνς με τη Ράγιο και ο κόσμος της ΑΕΚ γεμίζει τη Νέα Φιλαδέλφεια!

Τα εισιτήρια που έχουν απομείνει για τον μεγάλο ευρωπαϊκό αγώνα της Πέμπτης (16/4) είναι ελάχιστα και αφορούν μόνο τις κεντρικές θύρες που υπάρχουν οι πολύ ακριβές θέσεις (5,9,9,10 και τα VVIP (29,31,33).

Σε όλες τις άλλες θύρες του γηπέδου δεν υπάρχουν εισιτήρια και πλέον το sold out μοιάζει δεδομένο καθώς και αυτά που ειναι προς διάθεση ειναι πλέον ελάχιστα. Αυτό σημαίνει πως την Πέμπτη στην Αγιά Σοφιά - ALLWYN Arena θα δωσουν το παρών περίπου 32.000 οπαδοί της ΑΕΚ και θα δημιουργήσουν κολασμένη ατμόσφαιρα με στόχο να αποτελέσουν τον 12ο παίκτη της ΑΕΚ στην μεγάλη προσπάθεια που θα καταβάλουν Νίκολιτς-ποδοσφαιριστές για να γυρίσουν το 3-0 του πρώτου αγώνα και να φτάσουν σε σκορ πρόκρισης στα ημιτελικά του UEFA Conference League.

Ο ίδιος ο Νίκολιτς μάλιστα, ήδη έχει φροντίσει να στείλει το μήνυμα προς όλους λέγοντας λίγο μετά το φινάλε στο Βαγιέκας πως «... έχουμε τη ρεβάνς μπροστά στους φιλάθλους μας, στην έδρα μας. Πιστεύουμε στην ομάδα και στην έδρα μας θα πολεμήσουμε για τη νίκη και μετά να δούμε πως μπορούμε να κυνηγήσουμε το σκορ πρόκρισης».

Ένα μήνυμα, που όπως φαίνεται έχει περάσει όχι μόνο στο εσωτερικό της ομάδας αλλά και σε όλον τον κόσμο που θα παίξει τον δικό του παράγοντα την Πέμπτη καθώς αυτή η επιπλέον πίεση που θα μπει από την εξέδρα στην κολασμένη Φιλαδέλφεια μπορεί να παίξει τον ρόλο της και να επηρεάσει την Ράγιο Βαγιεκάνο που δεν ειναι μια ομάδα που έχει μάθει να παίζει υπό τέτοια πίεση.