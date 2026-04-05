ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Με ίδια προσέγγιση για τη νίκη

Aλλά με διαφορετικό συμφέρον…

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (19:00) και ασφαλώς θα θέλει να… πετάξει το μπαλάκι της πίεσης και του άγχους σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό ενόψει της δικής τους «μάχης» αργότερα την Κυριακή στο Φάληρο, σε ό,τι αφορά στο κομμάτι του τίτλου. Ο Δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται στο -3 από την ΑΕΚ και το -2 από τον Ολυμπιακό και θέλει με δική του νίκη να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα του άλλου ντέρμπι.

Την ίδια στιγμή, οι «πράσινοι» επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη συμμετέχοντας μονάχα… μαθηματικά σε ό,τι αφορά την κορυφή, αφού τερμάτισαν στο -11 από την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Προφανώς όμως αγωνίζονται στα playoffs για θέματα γοήτρου και ανάγκης να στείλουν μηνύματα στους μεγάλους αντιπάλους τους. Ίσως και με στόχο να τερματίσουν πάνω από την τέταρτη θέση, αν και γι' αυτό θα χρειαστούν μεγάλα αποτελέσματα, ξεκινώντας από σήμερα, καθώς είναι στο -8 από τον τρίτο ΠΑΟΚ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προφανώς και είχε σε απόλυτη προτεραιότητα στα ενδιαφέροντά του την υγεία του πατέρα του που έχει περάσει πολύ δύσκολη εβδομάδα στο νοσοκομείο καθώς υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο αρχικά και κατόπιν έμφραγμα, ενώ στα αγωνιστικά αντίκρισε τους Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς και Κένι να μην προλαβαίνουν το ματς. H Toύμπα θα είναι κατάμεστη, καθώς ελάχιστα εισιτήρια απέμεναν για sold out μέχρι χθες βράδυ.

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει διαθέσιμο τον Κοντούρη και τον Τζούριτσιτς για την επίσκεψη στην Τούμπα, ενώ Κάτρης και Σισοκό χάνουν όλα τα playoffs. Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε ικανοποιημένος από την κατάσταση στην οποία επέστρεψαν οι διεθνείς της ομάδας. Την αποστολή αποτελούν οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα,Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς

Πιθανές 11άδες:

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης, Πέλκας

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Κώτσιρας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί/Αντίνο, Τετέι

Διαιτητής: Σίλβεστρζακ

Βοηθοί: Καράσεβιτς, Γιανάβα

4ος: Βεργέτης

VAR: Πασζκίεβιτς

AVAR: Σπούρνι

