Θρίαμβος του Αστέρα επί της ΑΕΛ και όλα ανοιχτά για την παραμονή

Η νίκη του Πανσερραϊκού επί της Κηφισιάς που προηγήθηκε (χρονικά) κι εκείνη του Αστέρα Τρίπολης επί της ΑΕΛ που ακολούθησε, έδωσαν νέα πνοή στη «μάχη» για την παραμονή στη Super League κι ενώ βρισκόμαστε μόλις στην 1η αγωνιστική των Play Out 9-14 του πρωταθλήματος.

Οι Αρκάδες του Γιώργου Αντωνόπουλου πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, καθηλώνοντας με 3-1 το «αλογάκι» στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Τα γκολ των Χουλιάν Μπαρτόλο (12’), Φεντερίκο Μακέντα (59’) και Τσιντέρα Οκό (90’+1’) έφεραν πια τον Αστέρα – αλλά και τον Πανσερραϊκό – σε απόσταση μόλις τριών βαθμών από την ΑΕΛ που απλά μείωσε στο φινάλε με τον Λεάντρο Γκάρατε (90’+3’).

Οι Αρκάδες μπήκαν με διάθεση να πιέσουν ψηλά, αναγκάζοντας τους Θεσσαλούς σε αρκετά λάθη. Και δικαιώθηκαν γι’ αυτή την τακτική τους, μόλις στο 12’. Ο Μπαρτόλο πήρε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, έδωσε στον Κέλβιν Κετού που ήταν στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, εκείνος κράτησε όσο χρειαζόταν, «πάτησε» στον Μπαρτόλο που συνέχισε την κίνησή του, με τον αρχηγό του Αστέρα να ανοίγει το σκορ με ωραίο αριστερό σουτ. Ένατο γκολ του 29χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού στη φετινή Super League – η πιο παραγωγική σεζόν στην καριέρα του.

Οι «βυσσινί» προσπάθησαν να αντιδράσουν. Στο 18’ είχαν την πρώτη καλή στιγμή, με την κεφαλιά του Ιβάν Μασόν μετά τη σέντρα του Γκαέλ Κακουτά, να καταλήγει στην αγκαλιά του Νίκου Παπαδόπουλου. Ήταν, όμως, κι η μοναδική καλή στιγμή σε όλο το υπόλοιπο πρώτο μέρος, μπροστά και στις δυο εστίες. Κάτι που έφερε την αλλαγή συστήματος από τον Σάββα Παντελίδη με την έναρξη του β’ μέρους, μαζί και με την έναρξη της βροχής, με τον φορ Γιάννη Πασά να αντικαθιστά τον στόπερ Έρικ Φερίγκρα.

Και κάτι φάνηκε να αλλάζει, καθώς στο 51’, μετά την κακή απομάκρυνση από τον Νίκολα Σίπτσιτς, ο Κακουτά από το ύψος του πέναλτι σούταρε λίγο δίπλα από την αριστερή δοκό της εστίας του Παπαδόπουλου. Οι γηπεδούχοι, όμως, ισορρόπησαν γρήγορα.

Όχι μόνο αυτό, αλλά έφτασαν και στο 2-0 στο 59’. Από ενέργεια του Σίπτσιτς, ο Λιούμπομιρ Τούπτα έκανε την προβολή, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Μακέντα που με αριστερό σουτ από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής δεν άφησε περιθώρια στον Θόδωρο Βενετικίδη.

Ένα (άστοχο) φάουλ του Κακουτά στο 64’ δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Παπαδόπουλο, αλλά στην κεφαλιά-ψαράκι του Πασά δέκα λεπτά μετά, η μπάλα «έγλειψε» τη δεξιά δοκού της εστίας του Αστέρα. Ο οποίος είχε στο 77’ την ευκαιρία να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του, όμως, τα αντανακλαστικά του Βενετικίδη λειτούργησαν άψογα στην κοντινή προβολή του Οκό, μετά τη σέντρα του Νίκου Καλτσά.

Ο Οκό, όμως, με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το λάθος γύρισμα του Όλαφσον, πλασάροντας εύστοχα τον Βενετικίδη για το 3-0. Παρθενικό γκολ του 23χρονου Νιγηριανού με τη φανέλα του Αστέρα.

Το μόνο που κατάφεραν οι «βυσσινί» ήταν να πετύχουν το γκολ της τιμής στην τελευταία φάση του αγώνα: ο Ζήσης Χατζηστραβός σούταρε, ο Παπαδόπουλος έδιωξε προσωρινά με το πόδι, με τον επερχόμενο Γκάρατε να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 3-1.

Ο Αστέρας Τρίπολης, με το πρώτο «τρίποντο» μετά από έξι αγωνιστικές στις οποίες είχε πάρει μόλις έναν βαθμό, ανέβηκε στους 20, αφήνοντας την ΑΕΛ στους 23. Οι «βυσσινί» συμπλήρωσαν οκτώ αγωνιστικές μακριά από τη νίκη (0-4-4) και βλέπουν πια τους διώκτες τους να τους έχουν πλησιάσει σε απόσταση βολής.

Κομβικής, πια, σημασίας για την ομάδα του Παντελίδη το ματς με τον Παναιτωλικό μεσοβδόμαδα στο AEL FC Arena (8/4, 16:00) ενώ οι Αρκάδες πηγαίνουν στις Σέρρες (8/4, 17:00) για να παίξουν με τα… αγριεμένα εσχάτως «λιοντάρια».

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Γκονζάλες (90’+2’ Πομόνης), Τριανταφυλλόπουλος, Μπαρτόλο (75’ Καλτσάς), Δεληγιαννίδης, Μακέντα (75’ Οκό), Σίπτσιτς, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Κετού (87’ Τζανδάρης), Σιλά (90’+2’ Εμμανουηλίδης).

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Βενετικίδης, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Ρόσιτς, Φερίγκρα (46’ Πασάς), Ναόρ (78’ Γκάρατε), Σουρλής (64’ Πέρες), Σαγκάλ, Κακουτά (64’ Μούργος), Τούπτα (78’ Χατζηστραβός).