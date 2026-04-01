Ντε Λαουρέντις: «Σε ύπνωση το ιταλικό ποδόσφαιρο - Να μειωθούν οι ομάδες στο πρωτάθλημα να έχει χρόνο η εθνική»

Ιδιαίτερα αυστηρή κριτική άσκησε ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις στην ηγεσία του ιταλικού ποδοσφαίρου κάνοντας λόγο για ύπνωση στην οποία βρίσκεται.

Μάλιστα ο πρόεδρος της Νάπολι στη συνέχεια έκανε μια πρόταση για το πρωτάθλημα, να μειωθεί ο αριθμός των ομάδων στις 16 καθώς έτσι θα μπορούσε να υπάρξει περισσότερος χρόνος για την εθνική ομάδα να κάνει προπονήσεις και να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για τις υποχρεώσεις της.«Στο παρελθόν είχαμε 16 ομάδες στο πρωτάθλημα, αλλά τώρα θέλουμε να τις φτάσουμε στις 20. Εάν πάμε πίσω στις 16 και δεν έχουμε σούπερ καπ στην Σαουδική Αραβία, τότε θα μπορούσαμε να εξοικονομούσαμε χρόνο και ενέργεια στους παίκτες μας. Έτσι θα είχαμε περισσότερο χρόνο για την εθνική μας ομάδα», ανέφερε.

«Είναι ανώφελο αυτή την στιγμή να κοιτάμε για το ποιος φταίει, το ιταλικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια είναι σε μια κατάσταση ύπνωσης. Τίποτα δεν αλλάζει. Εγώ παίρνω θέση εκεί που άλλοι το βρίσκουν ότι αυτό είναι άβολο αλλά έτσι πρέπει να κάνεις όταν θέλεις να είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας», ανέφερε.

