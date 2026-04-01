Ντε Λαουρέντις: «Σε ύπνωση το ιταλικό ποδόσφαιρο - Να μειωθούν οι ομάδες στο πρωτάθλημα να έχει χρόνο η εθνική»

Διαβάστε τι ανέφερε ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της Νάπολι.

Ιδιαίτερα αυστηρή κριτική άσκησε ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις στην ηγεσία του ιταλικού ποδοσφαίρου κάνοντας λόγο για ύπνωση στην οποία βρίσκεται.

Μάλιστα ο πρόεδρος της Νάπολι στη συνέχεια έκανε μια πρόταση για το πρωτάθλημα, να μειωθεί ο αριθμός των ομάδων στις 16 καθώς έτσι θα μπορούσε να υπάρξει περισσότερος χρόνος για την εθνική ομάδα να κάνει προπονήσεις και να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για τις υποχρεώσεις της.«Στο παρελθόν είχαμε 16 ομάδες στο πρωτάθλημα, αλλά τώρα θέλουμε να τις φτάσουμε στις 20. Εάν πάμε πίσω στις 16 και δεν έχουμε σούπερ καπ στην Σαουδική Αραβία, τότε θα μπορούσαμε να εξοικονομούσαμε χρόνο και ενέργεια στους παίκτες μας. Έτσι θα είχαμε περισσότερο χρόνο για την εθνική μας ομάδα», ανέφερε.

«Είναι ανώφελο αυτή την στιγμή να κοιτάμε για το ποιος φταίει, το ιταλικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια είναι σε μια κατάσταση ύπνωσης. Τίποτα δεν αλλάζει. Εγώ παίρνω θέση εκεί που άλλοι το βρίσκουν ότι αυτό είναι άβολο αλλά έτσι πρέπει να κάνεις όταν θέλεις να είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας», ανέφερε.

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

