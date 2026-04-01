«Δάκρυσε» η Αργεντινή για τον Μέσι, τρομερές σκηνές στο «Μπομπονέρα»!

Ο σούπερ σταρ της "αλμπισελέστε" άκουσε όλο το γήπεδο να τραγουδάει το όνομά του, με τον ίδιο σαστισμένο, να δακρύζει, στο πιθανότατα τελευταίο παιχνίδι του με το εθνόσημο εντός Αργεντινής.

Ο 38χρονος άσος της Ίντερ Μαϊάμι, έδωσε ακόμα μία παράσταση στο φιλικό 5-0 επί της Ζάμπια όπου σημείωσε το δεύτερο γκολ (Άλβαρες, Οταμέντι, Μπάρκο και αυτογκόλ τα άλλα τέσσερα τέρματα) και το κοινό στο "Μπομπονέρα" τον αποθέωσε σε έναν άτυπο... αποχαιρετισμό, αφού παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ο ίδιος την απόσυρσή του από την εθνική, όλα συνηγορούν πως ήταν το τελευταίο του εγχώριο ματς με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Knowing it's Otamendi's last game on Argentina soil, Messi let him take the penalty and he left the pitch emotional ❤️

