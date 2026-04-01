Το κάρμα στα καλύτερά του: Από τους πανηγυρισμούς των Ιταλών για την πρόκριση της Βοσνίας, στον αποκλεισμό στη Ζένιτσα!

Το κάρμα στα καλύτερά του: Από τους πανηγυρισμούς των Ιταλών για την πρόκριση της Βοσνίας, στον αποκλεισμό στη Ζένιτσα!

Η Βοσνία πανηγυρίζει την τεράστια πρόκριση στο Μουντιάλ κόντρα στην Ιταλία, οι παίκτες της οποίας είχαν... χαρεί με τον αποκλεισμό της Ουαλίας από τους Βόσνιους και το πλήρωσαν ακριβά!

Κάζο χωρίς προηγούμενο για την Ιταλία, η οποία είδε τη Βοσνία στη Ζένιτσα να παίρνει εκείνη το εισιτήριο για το Μουντιάλ αφήνοντας την έτσι εκτός διοργάνωσης για τρίτη συνεχόμενη φορά!

Η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου οι παίκτες της «σκουάντρα ατζούρα» τις προηγούμενες ημέρες είχαν... χαρεί όταν οι Βόσνιοι είχαν αποκλείσει την Ουαλία.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Πέμπτη (26/04) η κάμερα έπιασε τους παίκτες της Ιταλίας να παρακολουθούν σε μια οθόνη το ματς της Ουαλίας με τη Βοσνία -μετά τη δική τους πρόκριση επί της Βορείου Ιρλανδίας- και να... πανηγυρίζουν που θα αντιμετωπίσουν τη Βοσνία στον τελικό των playoffs.

Αυτές οι εικόνες έγιναν αμέσως viral και το κάρμα φαίνεται πως... λειτούργησε, αφού οι Ιταλοί έμειναν εκτός Μουντιάλ στα πέναλτι από τους Βόσνιους, τους οποίους φαίνεται πως προτιμούσαν αλλά στο τέλος την «πάτησαν» για τα καλά.

