Επίσημη έναρξη των εορτασμών των 100 χρόνων με μια βραδιά τιμής και συγκίνησης

Με απόλυτη επιτυχία και σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, στο οίκημα του Συλλόγου στον Στρόβολο, η εκδήλωση του Γ.Σ.Σ. «Ο Κεραυνός» για τον εορτασμό των εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955, σηματοδοτώντας παράλληλα την επίσημη έναρξη των εορτασμών για τα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου, φίλων και υποστηρικτών του Κεραυνού, σε ένα κλίμα σεβασμού, υπερηφάνειας και ιστορικής μνήμης.

Κύριος ομιλητής της βραδιάς ήταν ο Εξοχότατος Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κύπρο, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο οποίος με την ομιλία του ανέδειξε το βαθύ νόημα των εθνικών επετείων, τιμώντας τους αγώνες και τις θυσίες του Ελληνισμού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής συνείδησης στις νεότερες γενιές.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι τιμητικές βραβεύσεις προσωπικοτήτων που με την πολύχρονη και ανιδιοτελή προσφορά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία και την εξέλιξη του Συλλόγου. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, ο Κεραυνός τίμησε ανθρώπους που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική τους προσφορά.

Ξεχωριστή ήταν η ομιλία του πρώην Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου, κ. Αδάμου Αδάμου, ο οποίος συγκίνησε το κοινό με τις προσωπικές του αναφορές και τη βαθιά αγάπη του για τον Κεραυνό, αποδεικνύοντας τον ισχυρό δεσμό που ενώνει γενιές ανθρώπων με τον Σύλλογο.

Το καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς κάλυψε με μεγάλη επιτυχία ο Μουσικός Όμιλος του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφέροντας ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα με εξαιρετική σκηνική παρουσία και ερμηνείες που ενθουσίασαν το κοινό.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, αφήνοντας έντονα συναισθήματα υπερηφάνειας και συγκίνησης, και σηματοδοτώντας την αρχή μιας επετειακής χρονιάς αφιερωμένης στην ιστορία, τους ανθρώπους και τις αξίες του Κεραυνού.