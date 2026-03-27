Αποχώρησε από την εθνική Ουγγαρίας ο Βάργκα λόγω του προβλήματος στον αστράγαλο

Ο Ούγγρος φορ της ΑΕΚ, Μπαρνάμπας Βάργκα αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το νικηφόρο 3-0 της ΑΕΚ με την Κηφισιά την περασμένη Κυριακή αλλά εντάχθηκε κανονικά στην αποστολή της Ουγγαρίας, όπου κι έκανε τη μαγνητική για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.

Τα αποτελέσματα ήταν αισιόδοξα, καθώς όπως φάνηκε ο φορ της ΑΕΚ απέφυγε τη μεγάλη ζημιά έχοντας υποστεί μια απλή κάκωση στη δεξιά ποδοκνημική. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από την Ομοσπονδία της Ουγγαρίας, ο Μπαρναμπάς Βάργκα εγκατέλειψε την αποστολή, αφού οι Μαγυάροι ανέφεραν ότι δεν πρόκειται να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του στον αστράγαλο μέχρι το τέλος του προπονητικού καμπ.

Στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο πάντως επικρατεί αισιοδοξία πως ο 31χρονος φορ θα είναι απόλυτα έτοιμος για την πρεμιέρα των playoffs του πρωταθλήματος, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό στις 5 Απριλίου.

Η σχετική ενημέρωση της Ουγγαρίας αναφέρει:

«Ο Βίλι Όρμπαν ενσωματώθηκε στην αποστολή της ανδρικής εθνικής ομάδας, η οποία προετοιμάζεται για τις αναμετρήσεις με τη Σλοβενία και την Ελλάδα, ωστόσο ο Μπάρναμπας Βάργκα αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο τραυματισμός του στον αστράγαλο δεν θα αποκατασταθεί μέχρι το τέλος της προετοιμασίας».

Athletiko.gr